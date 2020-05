Investigan si el coronavirus estaba en Europa antes que China emitiera la alerta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En medio de la polémica entre Estados Unidos y China sobre si el nuevo coronavirus tiene un origen natural o fue creado en un laboratorio, expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideran posible que este virus circulara ya por Francia en diciembre.

“Necesitaremos más información y tendremos que ver cuál es el historial clínico, pero podría haber habido algún caso en Francia en esa fecha tan temprana”, admitió ayer miércoles la jefa del Departamento de Enfermedades Emergentes de la OMS, María Van Kerkhove.

Las dudas sobre el verdadero avance de la enfermedad a finales de 2019 han crecido en los últimos días a raíz del posible positivo de un paciente al que se le tomaron muestras el 27 de diciembre en el hospital Jean Verdier, a las afueras de París, cuatro días antes de que China comunicara a la OMS la existencia del nuevo coronavirus. Otros estudios en Estados Unidos apuntan también a pacientes con posible COVID-19 en ese país a finales del pasado año, pese a que el primer caso fuera de China hasta ahora confirmado era del 13 de enero en Tailandia.

Van Kerkhove afirmó que de momento es mejor no hacer excesivas especulaciones, aunque subrayó que “se cree que el primer caso en Wuhan pudo ser el 1° de diciembre, así que entra dentro de lo posible que alguien desde allí viajara a otro lugar” y transmitiera el nuevo coronavirus.



La epidemióloga explicó que algunos países guardan muestras recogidas en temporada de gripe que ahora están siendo investigadas en busca de casos antiguos de COVID-19 para conocer las primeras evoluciones de la enfermedad, de la que todavía hay muchas incógnitas sobre su origen.

Al respecto, el director de la OMS para Emergencias Sanitarias, Mike Ryan, subrayó en la misma rueda de prensa que casos aislados como el de Francia pudieron quizá no hacer saltar las alarmas, como sí lo hicieron los de la ciudad china de Wuhan en diciembre, al detectarse en varios individuos al mismo tiempo.



“Los de Wuhan eran casos de neumonía atípica, las pruebas dieron negativo para patógenos normales y se entendió que se trataba de algo nuevo y perjudicial”, indicó.



El hombre de París al que se le ha detectado a posteriori el coronavirus no había viajado por esas fechas, estuvo enfermo durante quince días y se cree que contagió a sus dos hijos, pero no a su mujer. Se sospecha que la esposa pudo ser un paciente asintomático, ser el origen del contagio en la familia y haber contraído el virus en la pescadería de un supermercado en el que trabaja, donde había clientela de origen chino.

Coronavirus en España. Foto: Reuters.

Los primeros casos en Wuhan también tuvieron relación con un mercado en el que se vendían pescados y otros alimentos, que fue cerrado a principios de enero tras detectarse la proliferación de contagios en vendedores y clientes.



La agencia sanitaria de la región de Ile de France, donde se encuentra París, dijo que analizará estos casos, que de confirmarse serían un mes anteriores a los que hasta ahora se consideraban oficialmente los primeros en territorio francés, reportados el 24 de enero.



Rápida propagación Un análisis genético de muestras de más de 7.500 personas infectadas con COVID-19 sugiere que el nuevo coronavirus se propagó rápidamente por todo el mundo a fines del año pasado y se está adaptando a sus huéspedes humanos.



El estudio realizado por científicos del Instituto de Genética del University College London (UCL) encontró casi 200 mutaciones genéticas recurrentes del nuevo coronavirus y según los investigadores mostraría su evolución mientras se propaga entre la población.



Francois Balloux, profesor de la UCL que codirigió la investigación, dijo que los resultados mostraron que una gran proporción de la diversidad genética mundial del nuevo coronavirus se encuentra en la totalidad de los países más afectados. Eso sugiere que el virus ya se estaba transmitiendo extensamente por todo el mundo desde el principio de la epidemia.



“Todos los virus mutan naturalmente. Las mutaciones en sí mismas no son algo malo y no hay nada que sugiera que el SARS-CoV-2 esté mutando más rápido o más lento de lo esperado”, aseguró Balloux. “Hasta ahora no podemos decir si se está volviendo más o menos letal y contagioso”.



Los hallazgos del equipo del UCL, publicados ayer miércoles en Infection, Genetics and Evolution, confirman que el virus surgió a finales de 2019, dijo Balloux, antes de propagarse rápidamente por todo el mundo.

EE.UU. vs. China.

En tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, renovó ayer miércoles sus sospechas de que el nuevo coronavirus responsable de la pandemia de la COVID-19 surgió en un laboratorio chino, señalando sin embargo tener “evidencia” de ello pero “no certeza”.

Pompeo instó nuevamente a los países a presionar a China para que proporcione más datos sobre los orígenes de la enfermedad, que ha matado a más de 250.000 personas en todo el mundo y ha puesto a la economía global ante la peor recesión en casi un siglo.

A pocos kilómetros del mercado de Wuhan, investiga virus que se transmiten de persona a persona, como el ébola. Foto: AFP

“No tenemos certeza, y hay evidencia significativa de que esto provino del laboratorio. Esas dos declaraciones pueden ser ciertas”, dijo Pompeo en rueda de prensa.



“El pueblo estadounidense sigue en riesgo porque no sabemos (...) si comenzó en el laboratorio o si comenzó en otro lugar”, afirmó Pompeo.



Y agregó: “Hay una manera fácil de encontrar la respuesta a eso: transparencia, apertura, el tipo de cosas que hacen las naciones cuando realmente quieren ser parte de la solución de una pandemia global”.



China niega haber creado el virus en un laboratorio.

Donald Trump: “Peor que el 11/S y Pearl Harbor” Donald Trump dijo ayer miércoles que la crisis por el COVID-19 era peor que el ataque japonés a Pearl Harbor en 1941 o los atentados del 11 de septiembre de 2001. “Hemos pasado por el peor ataque que hayamos tenido en nuestro país. Este es realmente el peor ataque”, dijo a periodistas en la Casa Blanca.



“Esto es peor que Pearl Harbor. Esto es peor que el World Trade Center”, agregó en referencia a los ataques contra las torres en Nueva York. “Nunca debió haber sucedido”. El sorpresivo ataque japonés contra la base naval de Pearl Harbor en Hawái llevó a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Los ataques terroristas del 11/S mataron a unas 3.000 personas, principalmente en el WTC de Nueva York, lo que provocó dos décadas de operaciones antiterroristas en Irak, Afganistán y otros países. Estados Unidos acaba de superar los 70.000 muertos por coronavirus.

EE.UU.: mantienen el comité de crisis Donald Trump dio marcha atrás a su plan para desmantelar el equipo de asesores de la Casa Blanca contra el coronavirus. El martes el gobierno informó que planeaba eliminar ese grupo, en un momento en que el COVID-19 sigue expandiéndose en Estados Unidos y el número de muertes aún podría duplicarse en los próximos tres meses hasta superar las 134.000, según cálculos de la Universidad de Washington.



“El grupo de trabajo continuará indefinidamente, concentrado en la seguridad y en reabrir nuestro país de nuevo. Podemos añadir o retirar gente, según sea apropiado”, dijo Trump, quien agregó que el equipo también se centrará mucho en “las vacunas y los tratamientos terapéuticos”. El mandatario reconoció que el martes recibió llamadas aconsejándole que no disolviera su sala de crisis, creada en enero. Entre la veintena de expertos que la integran está Anthony Fauci, el principal asesor de la Casa Blanca sobre el COVID-19.