Guaidó se juega a las calles y al apoyo militar para sacar a Maduro del poder

El levantamiento militar del martes que promovió Juan Guaidó contra Nicolás Maduro no tuvo éxito. El régimen chavista se atrincheró, la cúpula de las fuerzas armadas volvió a jurar fidelidad a Maduro y este prometió mano dura contra los rebeles. Sin embargo, el líder opositor está lejos de tirar la toalla, y ayer miércoles, en un acto por el Día de los Trabajadores, convocó a una huelga general a partir de hoy jueves y protestas todos los días hasta que el régimen de Maduro llegue a su fin.

Guaidó sorprendió el martes cuando a primera hora de la mañana dispuso, en su calidad de presidente interino de Venezuela, la liberación de Leopoldo López, que cumplía prisión domiciliaria. Fue liberado por sus guaridas, que acataron la orden de Guaidó. López, líder del partido Voluntad Popular y que cumplía una condena de 14 años prisión desde 2015, acompañó luego a Guaidó en su arenga a las fuerzas armadas para que dieran la espalda a Maduro. Desde ayer miércoles López y su familia están alojados en la embajada de España en Caracas.

La liberación de López y el llamamiento de Guaidó a una rebelión contra Maduro dieron lugar a fuertes enfrentamientos en las calles de Caracas, que además de dos muertos y heridos dejaron escenas como la de tanques de la policía atropellando a la gente. La rebelión del martes, que Guaidó ubica como el inicio de la llamada “Operación Libertad”, también llevó a otro duro cruce de declaraciones entre Estados Unidos y Rusia.

“Mañana -por hoy jueves- comienza la ‘Operación Libertad Sindical’ con rumbo a la huelga general (...), vamos a acompañar la propuesta de paro escalonado”, dijo Guaidó ayer frente a un millar de personas que se concentraron en uno de los puntos dispuestos por la oposición para protestar contra el régimen de Maduro.

Asimismo, aseguró que continuará con sus llamamientos a protestas hasta lograr el cese de la “usurpación” que considera hace Maduro de la Presidencia. “Si el régimen creía que habíamos llegado al máximo de presión se equivocó (...), vamos a seguir en las calles hasta lograr la libertad de Venezuela”, dijo.

El llamado al paro de Guaidó fue rápidamente contestado por Diosdado Cabello, considerado el número dos del régimen, quien puso en duda que la propuesta tenga éxito y consideró que el opositor habla “muchas bo- berías”.

Las imágenes recorrieron el mundo. "No hay que ponerse delante de las tanquetas", fue la reacción de Mujica. Foto: Reuters

Las manifestaciones contra Maduro se registraron también en varias ciudades del interior del país y solo en Caracas se saldaron con más de 50 heridos, según los servicios sanitarios.

Por otra parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que una decena de periodistas también sufrieron lesiones durante la cobertura de las manifestaciones.

El chavismo, por su parte, se concentró en el centro y oeste de Caracas para respaldar a un Maduro que apareció ante miles de seguidores a los que llamó a reflexionar y rectificar.

“Llueva, truene o relampaguee vamos a los grandes cambios, a las grandes renovaciones, a las grandes rectificaciones que necesita urgentemente la revolución, frente al pueblo siempre”, dijo Maduro durante un discurso en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, sede del gobierno, en el que alertó de que la Justicia está tras la pista de los responsables de la “escaramuza golpista” del martes.

Guaidó encabezó el martes la sublevación de un grupo de militares en la base aérea de La Carlota, en Caracas.

“No me va a temblar el pulso, cuando la justicia lo ordene, de meter tras las rejas a los responsables de este golpe criminal”, amenazó Maduro ayer miércoles.

Aunque Guaidó llamó a las fuerzas armadas a sumarse al levantamiento, la cúpula militar reiteró lealtad a Maduro y 25 insurrectos terminaron pidiendo asilo en la embajada de Brasil.

“Vamos a seguir en las calles hasta lograr la libertad (...), el régimen va a tratar de acentuar la represión, de perseguirme”, advirtió Guaidó, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos en su campaña para sacar a Maduro.

Para Michael Shifter, de Diálogo Interamericano, las amenazas de funcionarios estadounidenses contra Maduro forman parte de una política que “parece haber sido elaborada más por deseos que por una estrategia clara”. Por eso, dijo, “no ayudan y muchas veces son contraproducentes” para una transición.

Por su lado, el politólogo Luis Salamanca estima que Maduro y Guaidó entraron en una disputa por el respaldo de los militares, pilares del mandatario, a quienes según expertos este les ha otorgado amplio poder político y económico. “Algunos han sido ganados por Guaidó, pero los jerarcas siguen del lado del gobierno”, expresó el analista.

“Ni Maduro ni la oposición están en una posición fortalecida. Maduro hará todo para permanecer en el poder y la oposición hará todo para mantener la presión bajo el liderazgo de Guaidó. Pero el árbitro final serán las fuerzas armadas”, subraya Shifter.

Guaidó se proclamó presidente encargado el 23 de enero, luego de que el Legislativo, de mayoría opositora, declarara usurpador a Maduro por reelegirse en comicios fraudulentos.

Muertos

Hasta anoche, eran dos los muertos en el marco de las protestas en Caracas. La última víctima fue la joven Jurubith Rausseo García, informó la ONG Observatorio de Conflictos. “Condenamos el asesinato de la joven Jurubith Rausseo García (27) por impacto de bala en la cabeza durante manifestación en Altamira”, dijo la ONG en Twitter.

Los enfrentamientos del martes y ayer miércoles dejaron testimonios muy fuertes.

Miguel intentaba resguardarse de bombas lacrimógenas y perdigones de goma ayer cuando una bala le alcanzó el pie durante una protesta en Caracas. Con su zapato ensangrentado en la mano y la pierna derecha enyesada, Miguel, de 17 años, relató a la AFP que recibió un balazo en una manifestación que llegó a las inmediaciones de la base de La Carlota, donde el martes tuvo lugar la fallida sublevación militar.

"No me dio chance de correr a otro lugar. Cuando vi hacia atrás, ya me había dado la bala en el pie", contó el estudiante.

Miguel es uno de los heridos que se registraron en Caracas durante las protestas del 1º de mayo. "Es demasiado, ya están respondiendo con fuego", lamentó.

Los enfrentamientos comenzaron cuando una multitudinaria movilización convocada por Guaidó se desvió hacia la neurálgica autopista Francisco Fajardo, en dirección a La Carlota.

En el este y el oeste de la capital, policías y militares impidieron que opositores se concentraran en respaldo a Guaidó.

En el sector de La Florida, uniformados persiguieron en motos a manifestantes como Yaritza Aponte, quien resultó lesionada en la muñeca derecha cuando les dispararon perdigones de goma.

“Cuando vi que los tenía encima, lo que hice fue abrazar a mi hijo. Ellos nos dispararon, con los puños me daban en la cara”, relató a la AFP Yaritza, de 41 años. “Tristeza es lo que da este gobierno. Estamos mal y ellos no quieren asumir eso”, añadió la mujer.

Pese a su herida, Miguel, cuya pareja está embarazada, piensa acatar los futuros llamados de Guaidó en su ofensiva por sacar a Maduro del poder. “Voy a recuperarme y voy a seguir saliendo a manifestar. Yo quiero un cambio para este país, sobre todo por mi hijo que viene en camino”, dijo.