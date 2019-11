El gobierno de Mauricio Macri entra en la polémica por el aborto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A pocos días de entregar el mando, el gobierno de Mauricio Macri tomó una decisión que promete controversia en materia de aborto: publicó en el Boletín Oficial una actualización del protocolo de actuación para casos de interrupción legal del embarazo, contemplados por la ley actual, que entre otras cosas autorizan a las adolescentes menores de 15 años a abortar en hospitales públicos, por considerar que cursar un embarazo a esa edad constituye un riesgo de físico y psicológico para su salud.

Pero, unas horas después, el gobierno dio marcha atrás. La decisión del secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, que se publicó en el Boletín Oficial, provocó rechazo dentro de la administración nacional. “Se cortó solo”, describieron fuentes de la Casa Rosada sobre la actitud de Rubinstein.



La resolución de la Secretaría de Salud fue inconsulta, según detallaron fuentes oficiales. El argumento formal para revocar la decisión de Rubinstein fue que no cumplió con los requisitos mínimos para publicar la medida. Es decir, que no informó ni pidió la opinión de la Secretaría Nacional de la Niñez, del Instituto Nacional de la Mujer y de la Agencia Nacional de Discapacidad, indicaron desde la Casa Rosada.

“Me parece lamentable y claramente inconstitucional la resolución ampliando de manera irresponsable las causales del aborto no punible y limitando la objeción de conciencia médica, esostuvo el presidente del Senado, Federico Pinedo.



La actualización también disponía que quienes tengan entre 13 y 16 años, podrán hacerlo sin que se les pueda exigir la autorización de los padres, si se trata de un embarazo de menos de 12 semanas y de un aborto medicamentoso. No se está hablando sólo de adolescentes que hayan sufrido una violación sino de todas aquellas que hayan quedado embarazadas y decidan que no quieren seguir adelante.



El texto apuntaba cambios específicos. Por ejemplo, establecía procedimientos a la hora de recibir una mujer embarazada en el sistema de salud. La pregunta sobre si ese embarazo amerita alguna de las causales de interrupción legal debe estar presente en la primera entrevista médica, y para todas las mujeres: “¿Existe causal para Interrupción Legal del Embarazo (ILE)? (riesgo para la salud física-mental-social o para la vida o violación)”.

El protocolo contemplaba que los embarazos de menos de 12 semanas (en ocasiones hasta las 14) puedan ser abortos medicamentosos y ambulatorio, con control médico. De allí en adelante se evaluará el aborto con Misoprostol hospitalario. Aunque allí se incrementará la dosis, en gramos y en frecuencia. También se podrá combinar con otros métodos de intervención médica. Según dice el protocolo, “el tratamiento con mifepristona combinado con misoprostol es el gold standard para la interrupción medicamentosa de un embarazo”.



“El nuevo texto redacta mejor los derechos de la mujer que interrumpe el embarazo, los amplía con más evidencia o respaldo por parte de las leyes. Expresa con más ahínco la causal salud. Que no es que la mujer se está muriendo sino que afecta al bien salud que es un bien biopsicosocial. Es muy importante. Cuanto más se escriba sobre estos puntos, más acceso van a tener las mujeres que interrumpen el embarazo”, asegura el doctor Mario Sebastiani, miembro del comité de bioética del Hospital Italiano y autor del libro Aborto legal.



La situación actual

Según los números que aporta el documento, en Argentina se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazos por año. “Estas cifras son estimativas ya que, por tratarse de una práctica mayormente clandestina, no se dispone de datos precisos. La única información oficial disponible al respecto de los abortos que se realizan en Argentina es el número de hospitalizaciones producidas en los establecimientos públicos por complicaciones relacionadas con abortos”, dice.



Según datos disponibles, en el año 2015 se registraron 45.968 egresos hospitalarios por aborto. De ellos, 7.694 (16.7%) fueron egresos de adolescentes de 19 años y menos. En 2017 murieron en nuestro país 30 mujeres a causa de embarazos terminados en aborto. Dos de ellas eran adolescentes de 15 a 19 años, 8 eran jóvenes de entre 20 y 24 años y 8, de entre 25 y 29 años. En 2017, el 60% de las muertes por embarazo terminado en aborto correspondió a mujeres de 15 a 29 años.

Alberto Fernández desiste de viaje a Europa para armar el gabinete Alberto Fernández está a punto de cancelar su gira europea: ante las dificultades para coordinar agendas con los gobiernos de Francia e Italia, que lo habían invitado a visitar esos países, el presidente electo se inclina a quedarse en la Argentina para dedicarse de lleno al armado de los equipos de gestión.



El viaje de Fernández a Francia empezó a planificarse el 9 de noviembre, a partir de una invitación que le hizo el presidente de ese país, Emmanuel Macron, durante una larga conversación telefónica.



El itinerario se amplió una semana después, cuando el presidente electo se reunió con los embajadores de los países de la Unión Europea y recibió al finalizar ese encuentro invitaciones de parte de los embajadores Giuseppe Manzo (Italia) y Jürgen Christian Mertens (Alemania).



“El viaje no se hace, con una certeza del 90 por ciento”, dijeron a La Nación en el equipo de Fernández, y le restaron importancia al cambio de planes. “Macron tenía pocos días disponibles y la visita a Italia estaba atada al viaje a Francia. Además, a nosotros ya nos resulta inconveniente que Alberto pase tantos días fuera del país”, señalaron.



Dedicará los próximos 20 días al armado de su gabinete.