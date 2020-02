Estalló la interna demócrata en Estados Unidos: es un todos contra Bloomberg

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La carrera en el Partido Demócrata por la candidatura presidencial se está poniendo buena. Joe Biden, que picó como favorito, cayó varios puntos. Ahora el que va en punta es Bernie Sanders, pero con Michael Bloomberg pisándole los talones y Elizabeth Warren decida a dar pelea hasta el final. Y todos están decididos a jugar fuerte para ser el elegido para disputarle la Casa Blanca al republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

El debate del miércoles en Las Vegas, el primero en el que participa Bloomberg, dejó claro que estas internas no son de guante blanco.



Mañana sábado será el turno de votar en Nevada, el tercer estado que lo hace después de Iowa y New Hampshire. Luego vendrá Carolina del Sur el 29 de febrero, antes del Súper Martes del 3 de marzo.



“El verdadero ganador en el debate de anoche (por el miércoles) fue Donald Trump. Porque me preocupa que podamos estar en camino de nominar a alguien que no pueda ganar en noviembre”, dijo ayer jueves Bloomberg. “Y si elegimos a un candidato que apele a una base pequeña, como el senador Sanders, será un error fatal”, agregó el exalcalde de Nueva York.

Sanders, que se define como “socialista democrático”, ganó la primaria de New Hampshire, quedó segundo por estrecho margen en Iowa, y lidera por lejos la intención de voto entre los demócratas, con 32% de apoyo según una encuesta del Washington Post-ABC News publicada el miércoles.



Pero Bloomberg, que se lanzó hace apenas 10 semanas y optó por medirse en las urnas recién en el Súper Martes, cuando votan 14 estados y se decide un tercio de la mayoría de delegados (1.991) a la convención demócrata, sacudió la interna partidaria. Y tras una inversión publicitaria de más de 400 millones de dólares aparece tercero en los sondeos a nivel nacional.



A Bloomberg, cuya fortuna de casi 60.000 millones de dólares es la novena del mundo en 2019 según Forbes, le pegaron todos. Desde Sanders hasta Joe Biden, el exvicepresidente de Barack Obama que está segundo en los sondeos a nivel nacional, pasando por la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren, que va cuarta, y los dos centristas que le siguen: el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg y la senadora de Minnesota Amy Klobuchar.

Sanders cuestionó su vasta fortuna en momentos de “grotesca” desigualdad en Estados Unidos y, como Biden, lo criticó por un programa de vigilancia policial durante su gestión en Nueva York por el que fue acusado de discriminar a los negros y a los latinos.



Warren lo comparó con Trump y recordó que alguna vez se refirió a las mujeres como “gordas” y “lesbianas con cara de caballo”. “Los demócratas corren un gran riesgo si solo sustituimos a un arrogante multimillonario por otro”, advirtió la senadora.

Buttigieg señaló que Bloomberg estaba tratando de “comprar” el Partido Demócrata, en tanto Klobuchar se preguntó si después de Trump era necesario tener a alguien más rico en la Casa Blanca.



Por su parte, Bloomberg apuntó contra Sanders en particular, alertando sobre los riesgos de cambiar “capitalismo” por “comunismo”. “No vamos a tirar el capitalismo”, dijo. “Otros países lo intentaron. Se llamó comunismo y simplemente no funcionó”, agregó, una mención que Sanders tildó de “golpe bajo”



Bloomberg dijo en el debate que estaba usando su dinero para una causa importante. “Estoy gastando ese dinero para deshacerme de Donald Trump, el peor presidente que hemos tenido. Y si puedo lograrlo, será una gran contribución para Estados Unidos y para mis hijos”, dijo.



Para David Axelrod, estratega jefe de las dos campañas presidenciales de Obama, la “implosión” de Bloomberg es una buena noticia para Sanders, aunque el sólido desempeño de Warren confirma que se mantiene en cerrera.

El debate de Las Vegas dejó también en evidencia una pelea por el centro entre Buttigieg y Klobuchar. “¿Está tratando de decir que soy tonta? ¿Se está burlando de mí, Pete?”, le dijo la senadora al exalcalde cuando este destacó el hecho de que ella no supiera decir cómo se llama el presidente de México durante una entrevista con la cadena Telemundo el viernes pasado.



Blanco de todos los dardos de sus rivales en el partido, Bloomberg también era protagonista ayer jueves de burlones tuits de Trump. “¡El peor debate en la historia!”, escribió el presidente, al criticar el desempeño de “Mini”, como apodó a Bloomberg por su estatura.



Y después de desestimar al “Loco Bernie” como eventual contendiente, apuntó: “No nos importa quién demonios sea porque vamos a ganar”, mientras la multitud coreaba “¡Cuatro años más!”.

Los números de Sanders Bernie Sanders, con un 30% del apoyo y una holgada ventaja de 14 puntos sobre Joe Biden, encabeza las encuestas de cara a las primarias de mañana sábado en Nevada, según la media de sondeos de la página especializada Real Clear Politics. Por detrás de Biden (16%), que hace una semana encabezaba los sondeos, se encuentra Elizabeth Warren con un 14,5% de la intención de voto, y justo después de ella está Pete Buttigieg, con un 12,5% de apoyo.