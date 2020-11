Elecciones en Estados Unidos: Biden pasa a Trump en Georgia y se acerca en Pensilvania

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, le dio la vuelta a los resultados provisionales en el estado de Georgia y se puso al frente de su rival, el presidente Donald Trump, que venía encabezando el conteo.

Los últimos resultados anunciados por los medios locales hacia las 4.30 horas (9.30 GMT) dan a Biden una ventaja sobre Trump de tan sólo 917 votos, una diferencia mínima, pero significativa porque ha ido progresivamente cerrando el margen que le llevaba el gobernante.

Hace solo unas horas, la ventaja de Trump era de 1.267 votos.

En Georgia hay en juego 16 votos electorales, que serían suficientes para dar la victoria a Biden, que cuenta ya con 264 delegados en el Colegio Electoral (aunque algunos medios cuestionan los 11 de Arizona), y necesita 270 para proclamarse ganador.

Trump, quien el jueves insistió en sus denuncias de que es objeto de un fraude electoral, sin presentar pruebas, tiene 214 compromisarios asegurados en el Colegio Electoral.



Por su lado, en Pensilvania, el exvicepresidente también ha ido cerrando distancias con Trump y actualmente, con el 97 % del escrutinio completo, está a tres décimas porcentuales de distancia.



La ventaja de Trump ahora es de 18.042 votos, cuando horas después del cierre de los colegios electorales, el pasado martes, había llegado a estar en más de medio millón de votos.



Se calcula que en Pensilvania quedan unos 200.000 votos por contabilizar, que en su mayoría corresponden al voto por correo, con lo que se presume que deben recaer en su mayoría en el demócrata.



Las autoridades de Pensilvania han anunciado que planean concluir el escrutinio este viernes.



En las elecciones de 2016, Trump obtuvo los 20 votos electorales de Pensilvania con una diferencia de 40.000 votos sobre su rival demócrata, la ex secretaria de estado Hillary Clinton.



Entre los otros estados pendientes de adjudicar está Nevada, donde Biden cuenta con una diferencia de 11.438 votos, equivalente a nueve décimas de ventaja sobre el gobernante, cuando restan menos de 250.000 votos por contabilizar.



Sin embargo, la mayoría de esos votos pendientes de escrutinio corresponden a Las Vegas y sus suburbios, mayoritatiamente demócratas.



Y en Carolina del Norte la ventaja de Trump es de 76.701 votos (1,4 puntos), pero no se espera que el escrutinio concluya hasta la próxima semana, ya que en este estado se seguirán recibiendo votos por correo hasta el día 12.



Por su lado, en Arizona, un estado en el que algunos de los principales medios del país proyectaron una victoria de Biden, aunque otros mantienen abierta la disputa, el exvicepresidente mantiene una ventaja de 46.257 votos, cuando faltan por contabilizar unos 300.000, sobre todo votos por adelantado aún no procesados.



Finalmente, en Alaska, donde el escrutinio ha sido más lento y se mantiene en un 56 %, se da por seguro que Trump se alzará con los tres compromisarios en disputa, ya que su ventaja es de casi 30 puntos porcentuales (54.610 votos).



Ante el ascenso de Biden en los estados clave pendientes, el presidente Trump ofreció una declaración en la Casa Blanca en la tarde del jueves en la que dudó de la fiabilidad del sistema electoral y, sin pruebas, volvió a denunciar ser víctima de un fraude.



Trump, que lleva meses sembrando dudas sobre el sistema de sufragio por correo, insistió en su idea de que hay votos que son legales y otros que no, sin que las autoridades de los estados hayan denunciado irregularidades en las votaciones, en persona o por correo.



"Si cuentan los votos legales nosotros ganamos fácilmente, pero si cuentan los votos ilegales pueden intentar robarnos las elecciones", dijo Trump en una acusación contra Biden que ha sido criticada incluso entre miembros de su propio partido