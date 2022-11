Comienza crucial cumbre climática de la ONU en Egipto, con participación de 125 países

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La conferencia internacional sobre el cambio climático (COP27) de las Naciones Unidas se abre hoy, domingo, en el balneario egipcio de Sharm el Sheij entre llamamientos de alarma contra el calentamiento del planeta y un gran nerviosismo por el desabastecimiento energético.

Egipto quiere que esta sea la “COP africana” para dar voz a los reclamos del continente: básicamente, más ayuda para la adaptación al impacto medioambiental del calentamiento global y medidas colaterales, como una condonación de la deuda externa.



Países en desarrollo de América Latina también llevan sus planteos, sobre todo la creación de un fondo y el reclamo de que los países más desarrollados les paguen montos ya acordados, compromiso que han cumplido solo parcialmente.

Pero la guerra en Ucrania, la angustia europea ante la gran crisis del gas y el petróleo y las elecciones legislativas en Estados Unidos (8 de noviembre) amenazan con dominar, una vez más, una conferencia que reúne, hasta el 18 de noviembre, a prácticamente toda la comunidad internacional, casi 200 miembros.

Cumbre de líderes

Mañana, lunes 7, y el martes 8 se celebrará una cumbre de líderes políticos a la que acudirán unos 125 participantes, según cifras de la presidencia egipcia.



Aunque no participará directamente en ese foro, reservado a los mandatarios en ejercicio, el reciente ganador de las elecciones brasileñas, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció su intención de acudir a la COP27 tras ser inesperadamente invitado por Egipto.



Treinta años después de la histórica Cumbre de la Tierra de Río (1992), Brasil podría volver a la primera línea del combate contra el cambio climático, tras cuatro años de escepticismo encarnado por el presidente Jair Bolsonaro.



El presidente estadounidense, Joe Biden, confirmó su presencia, pero habrá también destacados ausentes, como el ruso Vladimir Putin o el chino Xi Jinping.



China es el máximo emisor de gases de efecto invernadero del planeta y sus relaciones con Estados Unidos son muy frías en la actualidad, lo que no facilita las complejas negociaciones en el seno de la COP, donde todas las decisiones se toman por consenso.

Fracturas

La comunidad internacional se comprometió en la histórica COP21 de París (2015) a limitar el aumento de la temperatura media del planeta a un máximo de 2º C y, preferiblemente, a 1,5º C, de aquí a finales de siglo. En lugar de eso, el calentamiento global podría llegar a 2,8º C, según un informe de la ONU. Y las emisiones de gas de efecto invernadero vinculadas a la energía seguirán subiendo hasta su pico en 2025, señaló la Agencia Internacional de la Energía (AIE).



En medio de temores a una recesión mundial, la COP27 se abre precisamente bajo la amenaza de bloqueo a causa de un espinoso tema, los “daños y pérdidas” causados por el cambio climático.



Daños y pérdidas

Los países en desarrollo reclaman la creación de un fondo para enfrentar esos perjuicios causados por la emisión de gases de efecto invernadero, de los que son las principales víctimas.



Aunque oficialmente las partes negociadoras de la COP tienen hasta 2024 para tomar una decisión, los “daños y pérdidas” están en la agenda provisional, que debe ser aprobada en la apertura.



“En el primer día de la COP27, los países desarrollados deben responder al llamado del G77 (un bloque de 134 países en vías de desarrollo)”, advirtió un informe de la organización estadounidense World Resources Institute.



“Tenemos buenas razones para ser optimistas”, declaró en rueda de prensa el viernes Wael Aboulmagd, representante de la presidencia egipcia de la COP27.



Estados Unidos se muestra renuente a fijar un fondo de daños y pérdidas. China es aliada del G77, mientras que la Unión Europea está abierta a la discusión, aunque con cautela.



Alemania, que preside actualmente el club de países ricos (G7), quiere ejercer un papel de “puente”, aseguró su viceministra de Relaciones Exteriores, Jennifer Morgan. Aunque el mundo está viviendo un “momento de turbulencias masivo”, advirtió.



Además del capítulo daños y pérdidas, subsiste una querella en torno a los 100.000 millones de dólares anuales que supuestamente los países ricos deben entregar a los más pobres para mitigar la emisión de gases CO2 y adaptarse a los efectos del cambio climático. Ese monto anual nunca ha sido alcanzado. Faltan unos 17.000 millones de dólares y los países ricos ya llevan dos años de retraso.

COP27. Foto: AFP

Latinoamérica

Los ministros latinoamericanos de Medio Ambiente se reunirán en el Pabellón español en la Cumbre.



La reunión fue anunciada por la directora general de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), Valvanera Ulargui.



Latinoamérica tiene “nuevos gobiernos, nuevas expectativas”, según Ulargui, y hay una “carta importante” de los ministros latinoamericanos de Medio Ambiente que apoyan “la ambición climática” y es- tá “muy relacionada” con el vínculo de la COP de Biodiversidad que se realizará en diciembre en Canadá.



La directora general de la OECC explicó que desde la entidad “apoyamos mayor ambición” en la COP de biodiversidad y cómo trabajar en la “conservación de sumideros” en todas las regiones y especialmente en Latinoamérica.



Habrá una reunión de ministros latinoamericanos en el Pabellón español, donde “queremos dar ese anuncio en positivo” de que la acción climática colabora con la acción en biodiversidad.



Es un “mensaje potente” de cómo las estructuras internacionales salen de sus nichos y necesitan la cooperación de muchas de las Convenciones de otras materias y de “la voluntad política para avanzar en temas tan importantes”.

Algunos presentes

Se espera la participación, entre otros, de los presidentes de Francia, Costa Rica, EEUU, Reino Unido, Alemania, China, Argentina, Sudáfrica, República Gabonesa, República Democrática del Congo, Filipinas, Indonesia y Colombia.



Según un comunicado de Colombia, Gustavo Petro llegará hoy a Egipto y en su intervención subrayará a la selva amazónica como “uno de los tres o cuatro pilares climáticos que quedan en el mundo”.



Su viaje culminará el miércoles con la firma de un acuerdo entre el Ministerio de Minas y Energía de Colombia y el Banco Europeo.



Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que respaldará propuestas de fondos financiados por países ricos para paliar los efectos del cambio climático, al llegar ayer a Egipto.



“Estamos de acuerdo con la propuesta” de crear “fondos de financiamiento sobre todo para las tareas de mitigación (de efectos del cambio climático) en los países del sur y para que los que estén contaminando, hoy por hoy, aún hoy, paguen”, dijo Maduro en declaraciones transmitidas por la estatal venezolana VTV desde Egipto.



“Hay una propuesta que hablamos con el presidente Gustavo Petro y que también conversé con el presidente Lula da Silva” para “retomar la defensa del Amazonas” y “revertir de manera tajante, con mucha firmeza, todos los procesos de destrucción del Amazonas como gran pulmón del mundo”, expresó.



El gobierno de Maduro ha recibido críticas por sus políticas de extracción en el llamado ‘Arco Minero del Orinoco’, extensa región del sur de Venezuela rica en oro y otros minerales como hierro o coltán.



Organizaciones ecologistas denuncian un “ecocidio” en la zona, en la que proliferan violentos grupos que intentan controlar la minería ilegal.

Alemania y Chile lideran debate Chile coliderará junto a Alemania la discusión sobre las pérdidas y daños que ha ocasionado la crisis climática en el mundo en la cumbre COP27.



Chile estará representado por el subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, durante los primeros días de la cumbre hasta que llegue la titular de la cartera, Maisa Rojas, quien se encargará de cerrar las negociaciones junto a la enviada especial de Alemania, Jennifer Morgan, exdirectora internacional de la organización Greenpeace.



Las autoridades chilenas descartaron la participación del presidente Gabriel Boric en la COP27, ya que en la semana del 14 de noviembre se encontrará en Tailandia en el primer encuentro presencial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) tras la pandemia.

Uruguay

Está previsto que Adrián Peña, ministro del Ambiente, participe en la cumbre, mientras que Azucena Arbeleche, ministra de Economía y Finanzas, y Fernando Mattos, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, lo hagan en actividades paralelas en distintos días.



Cabe señalar que una delegación de Uruguay participó de una reunión de coordinación técnica regional de cara a la COP27, en Brasilia, en mayo. Se trató de la “Séptima Reunión de Coordinación entre Argentina, Brasil y Uruguay (ABU)”, que articuló posiciones y definió estrategias en común entre el bloque, tomando en cuenta la 56ª sesión de órganos subsidiarios de la negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc) y el Acuerdo de París que se realizó el 6 de junio en Bonn, Alemania, como instancia previa a la COP 27 que se realiza actualmente.

Piden pasar del “bla bla bla” a los hechos La COP 27 de Sharm el Sheij debe ser el escenario para que la comunidad internacional pase de las palabras a los hechos, declaró el responsable de la ONU para el cambio climático, Simon Stiell.



En Glasgow el año pasado los países se comprometieron a aumentar sus compromisos de recortes, pero solo un puñado lo ha hecho hasta ahora. “Es una discusión que se prolonga desde hace tres décadas”, explicó Stiell, que ha experimentado de cerca las consecuencias de los huracanes en la isla caribeña de Granada, donde fue ministro.

Reino Unido enfoca su meta

Cuando asista a la COP27, el primer ministro británico, Rishi Sunak, señalará que Reino Unido trabajará aún más a fin de lograr convirtirse en una superpotencia de energía limpia, al tiempo que urgirá a los países a cumplir el Pacto climático acordado en Glasgow el año pasado.



En un comunicado que adelantó el Gobierno de Londres, el Ejecutivo recuerda que este país ya ha recortado las emisiones de dióxido de carbono de manera más rápida que cualquier otro del G7, con fuentes renovables como la eólica y la solar, que ahora representan más del 40% del suministro energético británico.



Sunak dirá que tras el shock en los mercados energéticos ocasionados por la invasión de Rusia a Ucrania, el Reino Unido “trabajará más con los aliados internacionales para ir más allá y más rápido en la transición a recursos energéticos más baratos, más limpios y más seguros”.



“Solo podremos asegurar que los hogares y los negocios tienen combustible confiable y asequible si solucionamos la crisis climática y aseguramos que las renovables figuran en el centro de la seguridad energética”, dirá en la cumbre.



Sunak mantendrá encuentros con otros líderes mundiales para abordar nuevas alianzas sobre seguridad energética, tecnología verde y protección medioambiental y se espera que anuncie más financiación para la conservación de selvas tropicales amenazadas y apoyo a los países que están en la vanguardia del cambio climático.



“Cuando el mundo se unió el pasado año en Glasgow, las naciones acordaron una hoja de ruta histórica para prevenir un catastrófico calentamiento global. Al viajar ahora a la COP27, es más importante que nunca que cumplamos esos compromisos (...) Combatir el cambio climático no es solo un bien moral, es fundamental para nuestra prosperidad futura y seguridad. La invasión rusa de Ucrania y la manipulación de los precios energéticos solo ha reforzado la importancia de finalizar nuestra dependencia de los combustibles fósiles”, señaló el primer ministro.



Remarcó la necesidad de “avanzar más y más rápido hacia la transición a la energía renovable” y que se asegurará de que su país “esté al frente de este movimiento global como una superpotencia energética limpia”.



Su agenda para la COP27 contempla la presidencia de un encuentro con líderes mundiales sobre bosques y naturaleza.

Sin Greta, auspiciante criticado y “greenwashing”

Para el eurodiputado Mounir Satouri, relator permanente del Parlamento Europeo, la celebración de la COP27 es una “operación de comunicación” para Egipto donde los derechos humanos quedaron en un segundo plano. Y la gota que colmó el vaso ha sido la elección de Coca-Cola como patrocinador.



“Lamentablemente, la celebración de la COP27 en Egipto es una operación de comunicación para el presidente (Abdelfatah) al Sisi. Las COP no deben usarse para mejorar la imagen de los regímenes autocráticos”, indicó el eurodiputado del grupo de Los Verdes, que no acudirá a la conferencia de la ONU.

La activista climática sueca Greta Thunberg. Foto: AFP (Archivo)

Satouri, al igual que otros expertos y activistas, consideran que la estrategia de “greenwashing” de Egipto al celebrar esta COP intenta “contener las críticas” por su historial de derechos humanos, una cuestión denunciada por la ONU, UE y muchas ONG.



Esto ha provocado que muchos hayan optado por el boicot y no acudan a la conferencia, como es el caso de la popular activista climática Greta Thunberg.



“No iré a la cumbre. Las negociaciones climáticas de la COP son muy importantes y entiendo que algunos vayan. Pero debemos recordar en todo momento que la situación de los derechos humanos en Egipto es inaceptable”, afirmó el eurodiputado.



En prácticamente todas las COP celebradas alrededor del mundo, se han permitido movimientos de protestas espontáneos y organizados tanto en el recinto como en los exteriores.



Solo durante la COP24 organizada en 2018 en Polonia, numerosas ONG indicaron que se había denegado la entrada al país europeo a varios activistas climáticos en virtud de una nueva ley que restringe las protestas.



Una ley similar tiene Egipto, aprobada en 2013, que otorga a las fuerzas de seguridad rienda suelta para prohibir las protestas y que habilita el uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos.