¿Qué se sabe hasta ahora del caso de la tenista china Peng Shuai, que sigue "desaparecida"?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La preocupación por el paradero y el estado de salud de Peng Shuai aumenta. La campeona de tenis china, de 35 años, acusó a principios de noviembre a un importante dirigente del país de haberla obligado a mantener relaciones sexuales y desde entonces no ha hecho ninguna aparición pública.

Desde que comenzó el movimiento mundial #MeToo para denunciar la violencia contra las mujeres, las acusaciones de Peng Shuai fueron las primeras contra altos responsables del Partido Comunista Chino (PCC).

- La acusación -

El 2 de noviembre, un mensaje publicado brevemente en la cuenta oficial Weibo (equivalente a Twitter en China) de la jugadora informó de que mantuvo relaciones con el ex vice primer ministro chino Zhang Gaoli.

Este hombre, uno de los más poderosos de China entre 2013 y 2018, la obligó, según la tenista, a mantener relaciones sexuales y la convirtió en su amante. Zhang, actualmente septuagenario, no ha reaccionado a estas declaraciones.



No está claro si el mensaje fue publicado por la propia Peng Shuai.

- La censura -

El mensaje de la tenista fue borrado rápidamente, pero era demasiado tarde porque muchas personas habían hecho fotos de la pantalla. Estas imágenes también fueron censuradas en China y lo siguen siendo hasta ahora.



La acusación realizada por la tenista fue sin embargo publicada en Twitter, red social bloqueada en China, lo cual permitió que la noticia fuera conocida mundialmente.



En China, el nombre Peng Shuai sigue apareciendo en los resultados de búsqueda en internet, pero cuando se busca su nombre asociado al de Zhang, no hay ningún resultado.

- El escándalo -

En Twitter, la etiqueta #WhereIsPengShuai (dónde está Peng Shuai) gana fuerza. Grandes nombres del tenis la usaron para mostrar su preocupación.

La ex número uno mundial Naomi Osaka se dijo "conmocionada" por lo que está ocurriendo.



"Honestamente, es estremecedor que haya desaparecido", afirmó el número uno mundial Novak Djokovic.



La estadounidense Serena Williams se declaró "conmocionada" por el asunto. "Debe ser investigado, no podemos quedarnos en silencio", pidió en Twitter la tenista.



"Espero que la encuentren pronto porque no estamos hablando de un partido, estamos hablando de una vida humana", comentó el alemán Alexander Zverev.

- La diplomacia y la respuesta oficial -



Varios países, entre ellos Estados Unidos, se dijeron "preocupados" el viernes por el destino de la jugadora china.



La ONU pidió pruebas de que se encuentra bien.



La WTA, que organiza el circuito profesional femenino de tenis, pidió una "investigación profunda, justa y transparente sobre las acusaciones de violencia sexual contra Peng Shuai".



A principios de semana, el responsable de la WTA, Steve Simon, dijo que había "tenido confirmación de varias fuentes, incluida la federación china, de que la jugadora se encuentra en un lugar seguro y no está amenazada físicamente".

- El correo electrónico -



La televisión pública china CGTN publicó una imagen de un correo atribuido a Peng Shuai y dirigido a la WTA.



Esta cadena en inglés destinada al público extranjero dice que la jugadora admite que las acusaciones son "falsas" y que está "descansando". "Todo va bien, gracias por interesarse por mí", concluye el texto.



El contenido del mensaje y su autenticidad dejan perplejo a Steve Simon.

- Las fotografías -

Cuatro fotografías de la campeona de tenis se publicaron el viernes en la cuenta en Twitter @shen_shiwei. La autenticidad de estas imágenes no pudo ser verificada por la AFP.



Una de ellas muestra a la jugadora sonriente con un gato en las manos en un lugar que parece su casa.



La cuenta de Twitter afirma en inglés que estas fotos fueron publicadas por la jugadora para desear un "buen fin de semana" a sus seguidores.



Hu Xijin, redactor jefe del diario chino Global Times, dice que ha recibido informaciones que garantizan que "son fotos actuales" de Peng Shuai.



"Estos últimos días, estuvo en su casa, libre, y no quiso que la molestaran", afirmó en inglés en Twitter, explicando que Peng Shuai "aparecerá pronto en público".