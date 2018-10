Absuelven a Menem por tráfico de armas a Ecuador y Croacia

Después de 23 años de proceso judicial, la Cámara de Casación, máximo tribunal penal de Argentina, absolvió al expresidente Carlos Menem y dejó sin efecto la condena en su contra por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia.

El fallo es una admisión de la Justicia de sus propias demoras. El argumento fue que se había vencido el "plazo razonable" que tiene el Estado para definir la suerte de todo acusado. Ante un planteo de las defensas, los camaristas Liliana Catucci y Eduardo Riggi declararon que se había violado la garantía de "plazo razonable". Carlos Mahiques, el tercer integrante de la Sala III de Casación, también votó por la absolución de Menem, pero con otro fundamento: dijo que no se demostró que el expresidente hubiera actuado con el "dolo" exigido, porque no se constató que hubiera conocido y aprobado la decisión de modificar el destino final de las armas para enviarlas a Croacia y Ecuador.

El argumento detrás de esta decisión es que ningún imputado puede permanecer en un estado de incertidumbre tan prolongado sin tener una respuesta sobre su situación.

Este fallo se dictó a pesar de que Menem fue condenado a 7 años y medio de prisión por un tribunal oral y de que la Corte Suprema de Justicia había confirmado esa sentencia, aunque no el monto de la pena que le fue impuesto.

Menem, de 88 años de edad, es senador nacional y sus fueros lo protegen, por eso no está preso.

Fue por Menem que el Senado sentó la doctrina de que no desaforará a ninguno de sus miembros sin una previa sentencia firme en su contra. Por aplicación de esta misma doctrina es que el Partido Justicialista (PJ) no habilita la detención de la actual senadora y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que tiene pedido el desafuero. En el caso de Cristina, está procesada, pero no hay ninguna condena en su contra.

La causa por tráfico de armas contra Menem se inició en 1995. Después de una primera absolución dispuesta en 2011, Menem fue condenado en 2013 por la Sa-la I de la Cámara de Casación por contrabando agravado. Desde entonces, el caso circuló entre la Corte Suprema, la Casación y el tribunal oral. En paralelo con esta causa Menem tiene otra a cuatro años y medio de prisión por el pago de sobresueldos a ministros durante su presidencia.

La absolución de Menem molestó a legisladores de la oposición en Argentina. En particular la diputada Elisa Carrió, que ayer ratificó que la semana que viene presentará un pedido de juicio político contra el ministro de Justicia, Germán Garavano. La líder de la Coalición Cívica pedirá también el juicio de los camaristas que absolvieron a Menem, informó ayer el diario La Nación citando fuentes cercanas a la diputada y cofundadora de Cambiemos, el sector del presidente Mauricio Macri.

No se trata de declarar prescripto el delito —Menem es funcionario, lo que interrumpe la prescripción—, sino de aplicar una jurisprudencia que señala que el imputado no puede permanecer en un estado de incertidumbre prolongado sin tener una respuesta adecuada del Estado. Ayer, Carrió advirtió sobre ese punto. "Los delitos de corrupción son imprescriptibles", escribió en Twitter.