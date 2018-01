¿Cuál es el vínculo del sindicalista argentino detenido con una FM uruguaya?

Ayer fue detenido en la chacra "El Gran Chaparral" de Playa Verde (Maldonado) el sindicalista argentino Marcelo Balcedo, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme) y director de medios argentinos ubicados en La Plata, quien pasará 30 días en prisión mientras espera la extradición a Argentina.



En el operativo en que resultó detenido, se incautaron US$ 500.000, armas de guerra y varios vehículos de alta gama, entre ellos una camioneta Land Rover, ploteada con la publicidad de una radio de Punta del Este: 89.5 FM Red 92.



VIDEO Policía se lleva los autos de Balcedo

¿Por qué tenía Balcedo una camioneta ploteada con una FM uruguaya? ¿Qué es Red92? ¿Puede Marcelo Balcedo ser dueño de una radio uruguaya?



Red92 es una radio de La Plata, Argentina, dirigida por Balcedo. En julio de 2016, el diario Hoy ─también propiedad del sindicalista─ anunciaba el desembarco de esta radio en el principal balneario uruguayo. Así, Red 92 se retransmite por la FM 89.5 de Maldonado.



La Ley de Radiodifusión Comunitaria uruguaya establece en su artículo 6 que una radio no puede ser propiedad de personas que no sean ciudadanos naturales o legales uruguayos. También establece que los titulares de los servicios y sus "directores, administradores, gerentes o personal en quien se delegue la autoridad y responsabilidad en la conducción y orientación de la emisora", no pueden ser adjudicatarios "de más de una frecuencia por banda de radiodifusión".



Según los registros de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), la frecuencia 89.5 Mhz de Maldonado corresponde a la radio Global FM, propiedad de la sociedad anónima Minblon.



Minblon S.A. adquirió la frecuencia en octubre de 2005, cuando la radio todavía se llamaba Láser FM. Ese año, sus primeros propietarios, los hermanos Francisco y Carlos Lara, transfirieron a través de Solanas S.R.L. el permiso para operar la frecuencia a Minblon. Desde octubre de 2015 su único titular es Damián Burgueño Labadía. El cambio de nombre de Láser a Global se produjo en 2006. El País intentó comunicarse con Burgueño Labadía pero no fue posible.

El vínculo con la familia Sanabria

Francisco Sanabria. Foto: Ricardo Figueredo

Fuentes del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) señalaron a El País que, de las investigaciones realizadas, surge que "Wilson Sanabria compró la radio Láser (hoy Global FM) por medio de testaferros".



En un artículo del semanario Brecha publicado en marzo de 2017, se informba que Francisco Sanabria había heredado de su padre, Wilson Sanabria, cinco radios en Maldonado. Entre ellas se encontraba Global FM, 89.5.



En ese artículo, el periodista Gustavo Gómez señala que la radio, luego de ser adjudicada a los hermanos Lara durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle en 1994, fue "montada por los hermanos (Berch y Aram) Rupenián y alquilada en verano a empresarios argentinos, para luego ser comprada por Sanabria a principios de 2000, asumiendo la dirección de la emisora Elbio Rodríguez y Pablo Lamaison, uno de los sobrinos de Enrique Lamaison (titular de Radio San Carlos y administrador de Milenium) y hermano de Eduardo Lamaison (uno de los titulares de Aspen FM)”.



La nota señala que "pocos días después" de la muerte del exsenador Wilson Sanabria, se produjo la transferencia de las acciones de Minblon S.A., de Curbelo a Burgueño.



RELACIONADAS Abogado de sindicalista dijo que el dinero incautado "es producto de 11 años de ahorro" By Florencia Traibel Abogado de sindicalista dijo que el dinero incautado "es producto de 11 años de ahorro" Abogado de sindicalista dijo que el dinero incautado "es producto de 11 años de ahorro" Vida entre autos de lujo y armas By EL PAIS Vida entre autos de lujo y armas Vida entre autos de lujo y armas Marcelo Balcedo: dueño de medios, vínculos con el poder y nexos con el narcotráfico By Irene Nuñez Marcelo Balcedo: dueño de medios, vínculos con el poder y nexos con el narcotráfico Marcelo Balcedo: dueño de medios, vínculos con el poder y nexos con el narcotráfico

El artículo coincide con los datos del "Mapa de la radiodifusión en el ámbito departamental y regional" publicado en 2010 por Edison Lanza, el hoy relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. En la página 108 del informe, Lanza señala que Global FM forma parte del grupo Lamaison y, si bien no vincula a Sanabria con esta frecuencia, afirma que el grupo de medios que Francisco Sanabria heredó de su padre "controla varias radioemisoras a través de testaferros o sociedades comerciales".



En ese mismo informe, Lanza señala que es muy común que algunas radios de Maldonado sean alquiladas durante el verano a medios argentinos. Esto es lo que pasó con Global FM y la Red92 dirigida por el hoy sindicalista detenido. Alquilaba esa frecuencia y retransmitía su señal argentina en el balneario uruguayo.



Francisco Sanabria se encuentra privado de libertad en El Campanero, ubicada en Lavalleja, tras ser procesado con prisión por la Justicia de Maldonado por los delitos de libramiento de cheques sin fondo, apropiación indebida y falsificación ideológica a través de la sociedad Camvirrey, que administraba el Cambio Nelson.