Un extraño mail y un nuevo corte de taxistas en 18 de Julio

Un mail informaba que "una pasajera" había sido "agredida" por un chofer de Uber. Un inspector de la IMM le retiró la chapa del auto.

Esta mañana, pasadas las 12 del mediodía varios medios de comunicación recibieron un mail titulado "Último Momento" en el que podía leerse el siguiente texto: "Nos avisan de una pasajera que fue agredida por un conductor de Uber, pues solicitó la factura de su viaje y éste no se la entregó".

Y añadía: "La señora se encuentra en este momento, en frente a la (Dirección General Impositiva) DGI de Fernández Crespo y Colonia". El mail (proveniente de la casilla [email protected]) no está firmado por organización alguna.



Foto: Captura de pantalla.

Apenas unos minutos después, varios taxistas cortaron el tránsito. Los vehículos se desplegaron por avenida 18 de julio, desde Eduardo Acevedo hasta Daniel Fernández Crespo, y por Fernández Crespo desde Mercedes a 18 de julio.



Los taxis cercaron a un vehículo de Uber que se encontraba el lugar, al que acudieron un policía de tránsito y un inspector de la Intendencia de Montevideo, quienes procedieron a retirarle la chapa al conductor del auto.

Luego, lo retiraron escoltado, para evitar agresiones de los taxistas, quienes se fueron de la zona minutos después, disolviendo el corte de tránsito.

El País se comunicó con la secretaría de la comisión directiva de CPATU, la gremial del taxi, desde donde se dijo que desconocían el motivo por el que los taxistas realizaban el corte.

Inspectores de tránsito retiran las matrículas al auto de Uber. Foto: Ariel Colmegna.

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