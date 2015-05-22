Tres encapuchados rapiñaron un supermercado en Pajas Blancas

Según una de las víctimas, los delincuentes eran menores de edad, estaban armados y cubrían sus rostros. Fueron directamente a las cajas registradoras, se llevaron dinero y mercadería.

Ayer jueves sobre las 21 horas tres delincuentes robaron un supermercado ubicado en la zona de Pajas Blancas.

Un móvil policial concurrió al lugar y de inmediato recorrió la zona en busca de los rapiñeros, pero no hubo resultados positivos.

Una de las víctimas, una mujer de 34 años, dijo a los agentes que los tres delincuentes eran menores de edad. Contó que llegaron y fueron directamente a las cajas registradoras.

Dos de ellos tenían armas de fuego y todos cubrían sus rostros y usaban capuchas. Lograron llevarse dinero y mercadería, antes de escapar.

El comercio no cuenta con seguro, pero sí con filmación, la que se entregaría a la Policía para la investigación.



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