El TCR votó en contra del subsidio a diputado blanco

Al igual que sucedió con el caso del exvicepresidente Raúl Sendic, el Tribunal de Cuentas observó el cobro inmediato del subsidio por parte del diputado nacionalista Edgardo Mier. En tanto, se aprobó la partida para el frenteamplista José Querejeta.

El exdiputado ingresó a la Cámara Baja porque la exsubsecretaria de Salud Pública Cristina Lustemberg reclamó su banca. "En este caso corresponde pagar el subsidio porque hubo finalización del mandato", dijo a El País el director en representación de la oposición en el Tribunal de Cuentas Francisco Gallinal. La resolución se adoptó por unanimidad.

No corrió la misma suerte el diputado Mier, por ser un caso similar al de Sendic. A diferencia de Querejeta, Mier fue elegido como titular y no finalizó el mandato sino que renunció por tener un acuerdo político que así lo establecía.

Según el artículo 77 numeral 10 de la Constitución, los intendentes y legisladores solo pueden acceder a este tipo de beneficios económicos al culminar la legislatura, salvo que renuncien por certificación médica o que la Cámara correspondiente le vote expresamente el subsidio.

Tanto Sendic como Mier cobrarán el subsidio al final del período, de acuerdo a la resolución del TCR tomada por cuatro votos contra tres del Frente, el pasado miércoles. "Así que ahora ya no pueden decir que medimos con distinta vara porque era un blanco, porque votamos el de Querejeta por unanimidad y es del Frente. La diferencia es que el informe de jurídica dice que culminó su mandato y en el caso de Mier dice que no lo culminó", señaló Gallinal. El director de la oposición en el organismo aseguró que esto demuestra que no se trata "de blanco, colorados o frentistas".

Consultado por El País, Mier no se mostró sorprendido por la decisión del Tribunal de Cuentas. "Suponía que no iba a poder cobrar ahora por el mismo tema que Sendic, porque está esa interpretación de que corresponde al final del período el pago", señaló. Mier dijo que no tiene elementos como para cuestionar una "decisión técnica" como la adoptada. "Es un derecho que tengo y en su momento lo cobraré, se suponía que podía pasar eso", agregó el legislador que solicitó el subsidio en octubre pasado.

Ahora, el presidente de la Cámara de Diputados José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay) debe resolver si vuelve a solicitar al Tribunal de Cuentas el cobro del subsidio. En caso de que se reitere, la observación pasa a consideración de la Asamblea General. En el Senado, la vicepresidenta Lucía Topolansky no reiteró el gasto.

Tras polémica, Sendic no cobró.

El subsidio mensual por un año que debía cobrar el exvicepresidente Raúl Sendic equivalía a unos US$ 13.000. Si bien dijo que el pago era "el único ingreso" que tenía, luego de la observación del Tribunal de Cuentas envió una nota a la vicepresidenta Lucía Topolansky pidiendo que no reiterara el gasto.