Taxis cercaron la Intendencia

El palacio municipal fue rodeado en las primeras horas de la tarde de ayer por cientos de autos con taxímetro. En las dos aceras de 18 de Julio y en la calle San José, entre las 13:00 y las 15:00 horas se mantuvieron estacionados también algunos remises y camionetas van.

Fue la primera movilización que estos sectores del transporte de pasajeros realizaron en Montevideo en contra de la empresa estadounidense Uber, aprovechando que en el piso 2 de la comuna capitalina se estaba desarrollando el Congreso de Intendentes.

En el lugar, Oscar Dourado dijo a el País que durante la reunión de los jerarcas departamentales se recibió a la delegación de los transportistas. Sus preocupaciones pasaron a integrar el Orden del Día.

En la mañana de hoy, a las 10:00 horas, los taximetristas volverán a manifestarse frente a las puertas del céntrico Hotel Holiday Inn, en la calle Colonia. Allí se desarrollará otra de las charlas que representantes de Uber dan a los candidatos inscriptos para convertirse en socios conductores, que en total han sido más de 3.500.

Voces.

Alberto Gómez, quien durante doce años actuó como integrante de la Gremial Única del Taxi, explicó a El País que las autoridades que generaron el marco regulatorio del transporte de personas, es decir las intendencias, "van a ratificar lo existente en la actualidad".

También comentó que se solicitaron entrevistas a diversos organismos del Estado, como el responsable de la tributación, los ministerios de Transporte y Economía, y la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec).

Alberto Gómez indicó que sin embargo no hubo acercamiento de la Patronal hacia el Sindicato de Trabajadores del Taxi (Suatt), a pesar de que éste publicitó también su oposición a Uber.

El tema es que perdura la puja histórica ya que el Suatt comunicó mantenerse enfrentada a la Intendencia y a los patrones del taxi porque ambos impiden "avanzar de una vez por todas en la regulación y legislación que conduzca a un servicio de mayor calidad".

La abrumadora mayoría de los manifestantes pertenecían a las radios 141 y 1919 pero había de otras. Jaime Gutiérrez, taxista desde hace treinta años, dueño de un móvil que funciona en la órbita de Radio Taxi Carrasco, fue uno de los que se plegó a la marcha.

Gutiérrez considera a Uber "la empresa de gente que apareció como un fantasma y se tira contra instituciones de más de cien años, contra un sistema de transporte que funciona bien a pesar de algunos defectos, que se está aggiornando".

El taxista subrayó que él no hace política, es un trabajador que está al volante desde las siete de la mañana hasta las ocho de la noche, porque la recaudación sigue en descenso.

Jorge Fares, dirigente de Udecoot, una unión de diez trabajadores del taxi que tiene solo cuatro coches, afirmó haberse sumado a la discordia que impulsa la Patronal ya que "el mercado no da para más" y lo que hace Uber no es otra cosa que "una piratería".

Un informe jurídico solicitado por la Unión de Trabajadores del Transporte (Unott) asegura igualmente que Uber representa una competencia desleal con las empresas radicadas en Uruguay, lo cual podría generar desempleo.

Desde la Patronal, entre nuevos argumentos que se superponen a los más difundidos, aparece la falta de información de los socios conductores de Uber acerca de la necesidad de contratar un seguro adicional, de responsabilidad civil especial para indemnizar a los pasajeros o familiares en caso de algún siniestro vial.

Las aseguradoras en Uruguay solamente le facilitan ese producto llamado RCP (Responsabilidad Civil Pasajeros) a las empresas habilitadas para transportar personas.

A favor.

El empresario Edgardo Novick, candidato de la Concertación a intendente de Montevideo en las últimas elecciones del 10 de mayo de este año, relató a El País la experiencia que tuvo hace pocos días en Nueva York con el servicio ofrecido por Uber.

"La competencia benefició a los usuarios ya que los taxis amarillos en pocos meses tenían una aplicación similar, mejoraron su servicio, la limpieza y hasta son más amables. Algunos comentan incluso que ya no rechazan más viajes cortos ni cuando llueve".

Novick señaló que la aplicación aumenta la seguridad de los choferes en notable medida ya que se paga con tarjeta de crédito. "Al no existir ninguna transacción de dinero en el auto, no solo se elimina los posibles robos a los conductores; se vuelven totalmente innecesarias las mamparas que tantos accidentes han provocado en Montevideo".

Novick advirtió en Estados Unidos cómo el ingreso de Uber "complicó la situación financiera de la central de taxis amarillos, pero tuvo un saldo positivo para el empleo en la ciudad, porque a los más de 30.000 taxis amarillos existentes, se le sumaron más de 30.000 choferes de Uber, que a diferencia de los taxis amarillos en donde los trabajadores le alquilan sus autos a empresarios, los que manejan Uber son sus propios jefes y organizan su disponibilidad en base a sus posibilidades".

Novick coincide en la importancia de que los trabajadores de Uber tengan los mismos derechos y obligaciones de los choferes que hoy trabajan en el sistema regularizado, formal, y que cumplan con la legislación laboral vigente. "Pero esto no parece ser una limitación ya que podrían tener una empresa unipersonal y así ser trabajadores formales a un costo bajo y con los aportes y seguridad social necesarios", concluyó.

Inventores.

Travis Kalanick, director general de Uber y uno de sus cinco fundadores, piensa que el mundo sería un lugar mejor si en todas partes se implantara su aplicación.

En la conferencia Dreamforce en San Francisco, según informa CNN, Kalanick enfatizó que "una ciudad en la que todos los autos fueran Uber carecería de problemas de tráfico y de estacionamiento, la contaminación disminuiría y el desempleo caería". Los beneficios de la ubertopía se multiplicarían cuando los autos autónomos sean la regla, desaparecerían las muertes y las lesiones por accidentes automovilísticos. Y los precios de traslados bajarían lo suficiente para la gente que vive en zonas en donde no resulta sencillo costear un auto y no hay acceso a un eficaz transporte público.

En relación a la pérdida de empleo de los taxistas tradicionales, Kalanick fundamentó que, desde hace 150 años, "cuando sale una tecnología nueva, la gente encuentra algo nuevo para hacer".

El servicio de autos privados opera en 300 ciudades y registra un promedio de 1.000 viajes por minuto en todo el mundo, de acuerdo con Kalanick.

Cae cifra de viajes al día pese a las aplicaciones.

Los propietarios de taxis cuentan que un auto bien trabajado no deja más de mil dólares al mes de ganancia. Los choferes empleados explican que efectúan unos 22 viajes al día, aun recurriendo a las aplicaciones existentes, una de las cuales (Easytaxi) ya no es gratuita. Pagando los aportes sociales, el ingreso promedio de cada uno es de $ 20.000. Aunque tienen el móvil durante doce horas diarias, trabajan ocho o nueve, y en el último año circulan con la bandera Libre aun en horas pico. Todos coinciden que no es viable más competencia como Uber.

En Buenos Aires se frenó la operativa.

En Buenos Aires hay más de 38.000 licencias para taxistas. Es una de las ciudades con más taxis del mundo y en donde se frenó la operativa de Uber al poco tiempo que esta empresa nacida en 2009 en California, Estados Unidos, empezó a hacer movimientos, recurriendo a la red Linkedin para comenzar a buscar socios conductores.

En Colombia existen 10.000 coches afiliados a Uber y más de 150.000 personas lo usan en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Según informa la edición digital de El País de España, cada vez es más común escuchar a los colombianos decir que en Uber encuentran la rapidez, la seguridad y el buen servicio que no tienen con los taxis tradicionales, mientras el gremio de estos se queja por la competencia desleal. Desde el Ejecutivo se intenta llegar a consensos que permitan reglamentar el servicio.

En el DF de México, debido a usuales embotellamientos, el transporte en helicóptero para empresarios podría pronto ser una realidad de la mano de Uber Chopper. Eso difundió el Fondo Mixto de Promoción Turística. Uber no lo confirmó pero sí dijo que en cualquier momento puede ocurrir porque este servicio aéreo ya se ha probado en ciudades como San Pablo, Lisboa y Los Angeles.

Autos con taxímetro alteraron el pasaje de 18 de Julio en movilización. Foto: M. Bonjour.

Patrones y empleados se movilizan hoy hasta el “búnker” de Uber en un hotelCARLOS CIPRIANI LÓPEZ