Taximetristas realizan paro en Salto por circulación de taxis truchos

IRREGULARIDADES

El dirigente del Suatt, Ernesto Barrios, dijo que este es el único departamento en el que "hay más taxis truchos que taxis legales".

luis pérez Salto Taximetristas paran en Salto. Foto: Luis Pérez Taximetristas paran en Salto. Foto: Luis Pérez Taximetristas paran en Salto. Foto: Luis Pérez

Delegaciones de taximetristas de todo el país bloquearon este mediodía el ingreso y la salida de Salto Shopping en apoyo a los reclamos de sus pares salteños por la proliferación de taxis truchos que funcionan en el departamento.

El lugar es el mayor punto de concentración de turistas- ya que allí funciona el mayor centro comercial del departamento y se encuentra la terminal de ómnibus interdepartamental- y paso de argentinos hacia el puente internacional de Salto Grande.

Este fin de semana se llevó a cabo en Salto el encuentro nacional de trabajadores del taxi. Fue al término de este evento que los integrantes de las distintas delegaciones del país apoyaron a sus pares salteños ante la pérdida de fuentes laborales y perjuicios que causa la circulación de vehículos que no están registrados como taxis de forma legal.

Uno de los objetivos de la concentración es lograr que la Intendencia realice inspecciones de tránsito para frenar con el flujo de estos vehículos.

Antonio De Souza, integrante del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (SUATT) de Salto, dijo a Diario El Pueblo que este departamento tiene la particularidad de estar u201cen una situación vergonzosau201d en cuanto a irregularidades.

El trabajador indicó que el sector venía trabajando en conjunto con la Intendencia de Salto, pero que en los últimos meses la relación se cortó por parte del gobierno departamental, razón que llevó a que se realizara este encuentro a nivel nacional de los taxistas en Salto en apoyo a los reclamos.

Además de la informalidad que se origina en el departamento con este servicio, denuncian la irregularidad en la falta de controles y fiscalizaciones por parte de la Intendencia.

El dirigente nacional del SUATT, Ernesto Barrios, dijo que las dimensiones del problema que tiene Salto, el algo nuevo en el país. u201cEl caso de los taxis truchos adquiere proporciones importantes en Salto, en ningún departamento jamás ha habido más taxis truchos que legales, es un caso únicou201d, señaló.

Asimismo, los taximetristas acusan al gobierno del intendente Andrés Lima de permitir ese servicio trucho y exhortan a la comuna a asumir las responsabilidades. u201cLos compañeros tienen un registro impresionante de taxis truchos, no puede ser que existan mas truchos que taxisu201d, enfatizó Barrios.

