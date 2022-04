Semana Santa: operadores celebran el nivel, pero advierten por poca recepción de turistas extranjeros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los uruguayos salieron a vacacionar en Semana Santa. Una frase que, pronunciada en cualquier otro contexto -hasta marzo de 2020- no tendría nada de peculiar, pero que, tras dos años de un movimiento reducido a causa de la pandemia por el coronavirus, lo cual impactó seriamente en el sector turístico, cobra otro sentido.

Y puede constatarse en números, aunque los operadores saben que el movimiento -que a grandes rasgos lo consideran “muy bueno”- aún no alcanza los niveles prepandémicos.

De acuerdo a las cifras que ha ido divulgando el Ministerio del Interior en los últimos días, hubo un total de 161.838 personas que eligieron a Uruguay como destino, 60% de las cuales fueron uruguayos residentes en países vecinos. Pero los visitantes extranjeros no fueron pocos; hubo 43.992 argentinos, y algo por debajo siguen el resto de las nacionalidades: 8.895 brasileños, 2.106 paraguayos, 1.137 colombianos y 7.887 que la Dirección Nacional de Migración de la cartera de seguridad clasifica como “otras nacionalidades”.



“A priori, se vio muchísimo movimiento en todo el país”, dijo ayer a El País Marina Cantera, presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo. Las cifras finales que manejará el sector llegarán recién a mitad de semana, agregó, pero subrayó que no tiene dudas de que “se empieza a notar esa reactivación del sector que tanto se estaba necesitando”.



Sin embargo, la empresaria sabe que la ocupación estimada rondó entre el 70% y el 80%, un buen nivel en comparación al poco movimiento que hubo en 2021 y al casi nulo en 2020: hay que recordar que dos años atrás, las autoridades del gobierno -ministros incluidos- habían expresamente exhortado a la población a que no se desplazara durante esta semana, para reducir al máximo la movilidad y evitar el aumento de contagios de covid-19 en un momento en que la pandemia recién comenzaba y lo que reinaba era la incertidumbre.



La realidad de esta edición fue otra, aunque también depende de los destinos que se analicen, agregó Cantera. Porque el turismo de abril, otoñal y fresco, suele tener una gran afluencia en destinos como Colonia del Sacramento y las termas de Salto y Paysandú -por ejemplo-, y no tanto en la costa atlántica, de gran convocatoria cuando llega la temporada de verano. “Quizás en algunos destinos se haya superado el nivel de 2019 y quizás en otros no tanto, pero consideramos que fue una buena semana”, insistió Cantera a modo de evaluación.



Lo mismo consideró el ministro de Turismo, Tabaré Viera, que destacó -como la empresaria- la cantidad de eventos culturales que se hicieron en distintos puntos del país, entre los que estuvo -tal vez el más emblemático- la celebración de la Semana de la Cerveza en el departamento de Paysandú. “Tengo la opinión de que todo estuvo moviéndose muy bien”, dijo a El País.



A su vez, Viera igualmente destacó la cantidad de uruguayos que salieron al exterior -en muchos casos motivados por la diferencia cambiaria con Argentina-, aunque no lo vio como un aspecto negativo, porque el turismo “es de ida y vuelta”. “Después de dos años de encierro, la gente quiere salir”, evaluó sobre las largas colas que se vieron en el límite con Argentina, principalmente sobre el puente General San Martín.

Hubo un flujo importante de uruguayos que pasaron la Semana Santa en las playas de Brasil o de Argentina. Si se miran las cifras de Interior, de hecho, hasta este sábado hubo 127.984 que traspasaron la frontera, aunque también lo hicieron 20.883 argentinos y 4.355 brasileños.



Los datos también muestran que, al menos por la vía terrestre, la preferencia fue la visita al país de la vecina orilla. Así, los cuatro pasos de frontera más utilizados fueron los de Paysandú -por donde pasaron 30.529 personas, Colonia -con 30.421-, Salto (con 22.921 y Fray Bentos (Río Negro), por donde cruzaron un total de 22.303 turistas.



Luego siguen el Aeropuerto de Carrasco, desde donde partieron 17.197 personas, y en sexto lugar aparece Río Branco (Cerro Largo), por donde cruzaron 12.451 turistas. Por el Chuy (Rocha) y Rivera -otros dos pasos que dan cuenta del tránsito hacia el país norteño- pasaron 9.079 y 3.724 personas, respectivamente.



A causa precisamente de esta gran afluencia hacia el exterior, durante el primer fin de semana se generaron largas colas en algunos pasos de frontera debido a los trámites migratorios, que provocaron demoras inusuales en el tránsito, con horas de espera, lo que molestó a muchas familias.



Pero ahora, a la inversa, hasta la tarde de este domingo no se registraron grandes embotellamientos, según confirmó a El País el director de Migraciones, Eduardo Mata. “Las medidas” tomadas al respecto (no exigir declaración jurada covid) y el hecho de que “la gente cumplió las recomendaciones”, como no salir en horas pico, hizo que todo fuera “bastante fluido” y sin grandes inconvenientes.

Las notas negativas

No todo es bueno para el sector, que sigue acusando recibo del impacto que implicó las grandes restricciones a la movilidad que rigieron hasta al menos noviembre del año pasado, cuando Uruguay abrió finalmente sus fronteras.



Por ejemplo, el “nivel de informalidad muy grande” detectado por la Cámara de Turismo a la hora de analizar la incidencia de plataformas como Airbnb, y que según Cantera creció también como otro efecto indirecto de la crisis económica derivada de la pandemia. “Hay mucha gente que ha perdido los ingresos o que de repente tenía un inmueble que no estaba usando y que lo puso en alquiler”, sostuvo la empresaria.



Otro tanto sucede con las agencias de viaje, que siguen sin tener una reactivación total, sobre todo a la hora de traer turistas extranjeros (ver aparte).



Y aunque el nivel de empleo y ocupación de a poco se va recuperando en este sector, el gobierno ya anunció el programa social “Turismo para Todos”, para incentivar justamente el paseo interno en los meses de mayo y junio, lo que implica determinados subsidios que buscarán estimular los viajes de estudiantes y jubilados, entre otros, contó Viera.



Respecto al panorama general, el ministro lo resumió de esta manera: “Salvo por un par de subsectores, como las agencias de viaje y el transporte turístico, los demás han ido retomando gran parte del personal que estaba en seguro de paro”.

Dos caras para las agencias de viajes El vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes, Fernando Riva, dice que la realidad actual de este sector se divide entre las empresas “emisivas” y las “recepetivas”. Las primeras, tuvieron una buena semana de Turismo, cerraron “un 65% de las ventas que había en la prepandemia”. Y agregó que se destacaron Buenos Aires y Argentina “en general”. Pero las otras, las que basan su negocio en traer turistas, están vendiendo “un 25%” de lo que lograban antes. “Faltó llegada de extranjeros”, lamentó Riva.

Hubo tres muertos en dos accidentes de ruta

El domingo de Pascuas tuvo dos accidentes fatales en los que murieron tres uruguayos mientras se trasladaban en la ruta.



El primer siniestro ocurrió sobre las 10:30 de la mañana, en el kilómetro 90 de la Ruta Interbalnearia. Quien falleció en hombre de 81 años, que iba en un auto con una señora de 87 -que por fortuna resultó ilesa- en dirección a Montevideo.



El vehículo, un Peugeot 206, iba hacia el oeste cuando una camioneta Nissan Frontier lo chocó de atrás debido a que iba muy cerca, según informó la Policía Caminera. Tras el choque, la camioneta terminó sobre la banquina de la vía de circulación y el auto en faja natural contra el arroyo Tarariras. En la camioneta, de origen argentino, iban tres personas, pero ninguna tuvo lesiones.



El otro siniestro, en el que murieron dos mujeres uruguayas de 44 y 48 años, ocurrió en Brasil, en el kilómetro 550 de la BR4. El auto despistó de la ruta sobre las 14 horas y volcó. Las mujeres, que estaban en el asiento de atrás, murieron en el lugar; los otros dos hombres que iban en el auto resultaron heridos de gravedad y fueron trasladados al Hospital de Río Grande.