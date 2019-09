Seis interesados para explotar parking subterráneo de la CAF

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Seis interesados compraron pliegos para el llamado a licitación para explotar el parking subterráneo que se encuentra en la sede del Banco de Desarrollo de América Latina, detrás de la Presidencia de la República.

El estacionamiento, con capacidad para 140 vehículos, se construyó a pedido de la comuna cuando se hizo el edificio de la ex Comisión Andina de Fomento (CAF) en Bartolomé Mitre y Reconquista.



Si bien la licitación pública se lanzó el año pasado, por distintos motivos la Intendencia no ha podido hacer la apertura de ofertas. Luego de varias postergaciones, la última fecha prevista para conocer las propuestas era ayer; pero volvió a prorrogarse, en este caso por dos semanas. Según informó a El País el director de Desarrollo Económico de la IMM, Óscar Curutchet, ello se debió a que todavía no ha sido firmado el reglamento de copropiedad por parte de la CAF.



Curutchet dijo además que pretende que se le ponga un “tope” a la cantidad de prórrogas que se pueden otorgar en un llamado a licitación.

Por tres años Según establece la licitación pública 708/2018, el plazo de la concesión será de tres años, a contarse desde el comienzo de la explotación comercial. Vencido el mismo, la IMM podrá extender el contrato por hasta tres años más, gestionar directamente el estacionamiento o realizar un nuevo llamado.



La firma adjudicataria tendrá un máximo de 30 días para hacerse del bien, y de otros 90 días para realizar las instalaciones que sean necesarias para operar el negocio. Este último plazo, exiguo, obedece a que el parking ya se encuentra completamente construido.



Según el pliego, el concesionario deberá ofrecer servicios los 365 días del año, las 24 horas del día. Y podrá utilizar un pequeño espacio para instalar un local comercial



Tras un concurso nacional de anteproyectos convocado en 2012 por la CAF, el estudio LAPS Arquitectos fue seleccionado para llevar adelante la construcción del edificio, donde además de las oficinas del organismo financiero se instalaron algunas instituciones emblemáticas como Cinemateca y el Baar Fun- Fun.

Los que no fueron.

En diciembre de 2016, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, y el entonces intendente Daniel Martínez presentaron los llamados a licitación para construir varios estacionamientos subterráneos en diferentes zonas de Montevideo.



Para definir las locaciones, la Intendencia realizó un estudio sobre los niveles de ocupación en parkings existentes en Ciudad Vieja, Cordón, Tres Cruces, Pocitos y Punta Carretas. Luego, estableció un acuerdo con el Ministerio para aumentar las exoneraciones impositivas, a fin de incentivar la explotación de este tipo de negocio.



Sin embargo, el único que recibió una oferta concreta fue el propuesto para el Parque Villa Biarritz, el cual finalmente fue desestimado, en medio de un conjunto de quejas de vecinos que se oponían a la obra.



En total, siete fueron los estacionamientos subterráneos que se ofrecieron en licitación. Todos los llamados fracasaron.



A diferencia de ese conjunto, el parking de la CAF fue construido cuando se remodeló el edificio a costo de la institución financiera, que se lo entregó a la IMM, la que a su vez lo concesionará a un privado.