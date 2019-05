Polémica en Canelones por ruidos molestos de noche y fines de semana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fue convocado a la Junta Departamental de Canelones el director de Contralor de la Intendencia, Álvaro Suárez, a instancias del edil Joselo Hernández, a los efectos de que explicara principalmente qué atención brinda la comuna canaria a los ciudadanos que denuncian ruidos molestos de noche y fines de semana.

“La Intendencia reconoció que no puede controlar los ruidos molestos en horas nocturnas y exhorta a los ciudadanos a que recurran a la Policía. Pero en la mayoría de las comisarías se les dice a los vecinos que no brindan dicho servicio”, dijo el edil Hernández. El legislador nacionalista entiende que con esta recomendación, las autoridades municipales “se están lavando las manos con uno de los temas que más preocupa a los vecinos”.



El jerarca municipal explicó en la Junta que existen equipos móviles de trabajo, integrados por funcionarios que se desplazan con elementos de medición, que atienden algunas situaciones puntuales, como ser bailes, otros espectáculos públicos y ferias.



Pero al mismo tiempo, expresó que no está habilitado un sistema municipal de recepción de denuncias de hechos puntuales surgidos en ese horario: caños de escape libres, equipos de amplificación instalados en vehículos, picadas, reuniones improvisadas en la calle, entre otros.