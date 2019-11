Iglesia presentó guía para prevenir abusos sexuales

El arzobispo de Montevideo Daniel Sturla y el secretario general de la Conferencia Episcopal del Uruguay, Milton Tróccoli (obispo de Maldonado), presentaron ayer la “Guía de protección de menores y prevención de abusos sexuales”. Lo hicieron acompañados por el diácono José Lima, psiquiatra de profesión, uno de los autores del documento.

Según informó Sturla a El País, la guía incorpora los 21 puntos de discusión elaborados por el papa Francisco a partir de los escándalos por abusos sexuales cometidos por sacerdotes contra niños, aunque aclaró que este documento es “mucho más amplio” y específico para el Uruguay (incorpora por ejemplo la visión del INAU).



El texto sostiene que cada uno de los espacios en los que se realiza la actividad de la Iglesia debe ser un entorno “seguro y saludable para todos sus miembros y especialmente para los niños y jóvenes, donde todos puedan desarrollarse plenamente”. Para lograrlo, es necesario “que los distintos actores se impliquen activamente”.

El cardenal Sturla, quien es además presidente del Departamento de Educación Católica de la Iglesia, destacó que “prevenir es actuar”. Por eso, anticipó que a partir del año próximo se impartirán cursos sobre “prevención de abusos”, destinados a todas las personas que participan de las actividades de la Iglesia.



La guía dice que “es sabido que cuando los límites personales físicos o psicológicos son quebrantados, se producen situaciones de riesgo para las personas. La invitación es a instalar medidas de seguridad de forma permanente en el accionar habitual, para reducir al mínimo la ocurrencia de sucesos que atenten contra la dignidad de las personas”.



Protocolo.

La guía indica que habiéndose constatado un posible caso de abuso (detección de signos y/o escucha de un relato), se debe informar a las autoridades del centro. A su vez, señala que en los casos que lo ameriten, se deberá realizar la denuncia escrita -según corresponda- ante el Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, INAU y Fiscalía.



“Hay responsabilidad del centro cuando el hecho ocurre dentro del mismo o fue realizado por personas vinculadas a él: clérigo o religioso, funcionario o compañero de la víctima.



En el caso que el agresor sea un clérigo, religioso o religiosa, la guía indica que se deberá notificar al superior, “quien deberá activar el protocolo establecido por la Conferencia Episcopal del Uruguay o por la institución correspondiente”.



“Si se tratase de un funcionario o voluntario de la institución se realizará en forma urgente una entrevista, que estará a cargo de un superior (director, párroco, obispo) junto con otra persona que el superior delegue, y estos se harán cargo del procedimiento a seguir con dicho integrante. En cada entrevista se registrará y se firmará el informe de la misma”, señala el protocolo de actuación.



Y agrega: “Se entrevistará e informará al adulto referente de la víctima acerca de la situación y de los pasos que se darán para la investigación, así como de sus derechos. Según la evidencia y gravedad del caso, se tomarán todos los recaudos necesarios, asegurando en primer lugar la protección de la víctima y la suspensión del acusado en el ejercicio de las actividades educativas o pastorales de su competencia, hasta tanto se obtenga la clarificación de los hechos”.



El documento completo puede descargarse de la página web de la Conferencia Episcopal del Uruguay.

Hubo tres denuncias que implican a curas o laicos desde el año 2016

Consultado por El País, el cardenal Sturla dijo que desde 2016 hubo tres denuncias por abusos sexuales que se vinculan a la Iglesia en Uruguay. Y que en una de ellas, los antecedentes se derivaron a la Justicia.



“En 2016, a partir de la película Spotlight (referida al caso de la Iglesia católica de Massachusetts que ocultó abusos sexuales) y de un programa de Santo y Seña (Canal 4) hubo una cantidad de denuncias, alrededor de 40, referidas a situaciones ocurridas en 70 años. Ese fue como el momento duro”, dijo Sturla.



“Después, en estos años, han llegado unas pocas denuncias. Hubo un caso muy conocido en 2017, el de un sacerdote que estuvo preso por un hecho ocurrido 10 años antes. Después hubo dos denuncias en Montevideo, una a un sacerdote por un hecho de hace 30 años, en la que no se pudo avanzar porque la denunciante no era la víctima y no quería que se le preguntara a ella. La otra denuncia era contra un laico integrante de la Iglesia, por un hecho ocurrido hace 20 años”, agregó.



“Uno de los casos me consta que fue derivado a la Justicia. El sacerdote que estuvo preso no era uruguayo. Además de la condena judicial, fue suspendido del ministerio sacerdotal. Hoy esta fuera del país”, anotó.



El arzobispo de Montevideo indicó que en el caso de la denuncia que no pudo ser llevada adelante, el sacerdote tuvo “alguna limitación en el ministerio, pero no hay ningún otro hecho que indique que tuvo conductas impropias”.



“El tercer caso, el de un laico, se trata de una persona muy mayor que no está en el país. Se le hizo una sanción de acuerdo al instituto al que pertenece”, concluyó Sturla.



Aborto. Consultado sobre qué opinión le merece que el tema del aborto haya vuelto a formar parte de una campaña electoral, Sturla dijo que “es una herida para el Uruguay”.



“De pasar de estar legalizado a que se hable de ‘un derecho a…’ es muy distinto. Pensemos que cuando el presidente Vázquez veta la Ley del Aborto en su primera presidencia no lo hace por motivos religiosos, sino científicos. El hecho de que se realicen 10.000 abortos por año en el país es un dolor, que creo que en el fondo nadie quiere”, indicó.