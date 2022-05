“Faltan más vuelos hacia Uruguay”, aseguró Zurab Pololikashvili

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El secretario general de la Organización Mundial del Turismo cree que Uruguay “tiene la infraestructura necesaria” para recuperarse del impacto que causó la pandemia del covid-19 “durante los próximos dos o tres años”. Zurab Pololikashvili inauguró la Comisión Regional de OMT para las Américas, que tendrá sede en Punta del Este, y en ese marco dijo que actualmente hay un “cambio de mentalidad” en el turista. Además, apuesta a que se unifiquen los protocolos para viajeros durante en los meses.

-¿Al bajar los casos de covid-19, necesariamente mejoran también las cifras del turismo?



-La esperanza es que sí. Si comparamos la realidad de 2020 con lo que pasó en los últimos meses de 2021, se ve claramente cómo a medida que hubo mayor conocimiento de la enfermedad -sumado al rol esencial de las vacunas contra el covid-19-, la gente comenzó a viajar más y a tener menos miedo. Pero también es necesario mantener esta dinámica y apoyar al sector, y entender que puede haber un cambio de mentalidad en el turista. Creo que los números de visitantes internacionales van a crecer.



-¿Cómo sería ese cambio de mentalidad?



-La gente tiene mucho miedo, sobre todo la gente mayor, y es probable que a partir de ahora ellos viajen menos que antes. Además, debido a que a veces los formularios confunden y las restricciones que tiene cada país son distintas, algunos pueden entender que viajar es difícil.

-¿Eso se podría modificar en el futuro o el pasaporte sanitario llegó para quedarse?



-Nuestra intención es que cambie. Hay que tener más preparación sanitaria y capacidad de respuesta, por eso desde la Organización Mundial del Turismo estamos tratando de generar protocolos armonizados, para que un turista tenga solamente que cumplir con un protocolo que sirva para viajar a todos lados. No hace falta confundir a la gente.



-¿Volveremos a viajar como antes?



-Creo que sí. Vemos que cada vez hay menos restricciones en la vida diaria y eso tiene que trasladarse a los viajes. Incluso muchas empresas americanas ya están autorizando el viaje aéreo sin mascarilla. No recuerdo ningún caso de alguien que se haya infectado en un avión.



-¿Cómo es el vínculo de la OMT con el gobierno del Uruguay?



-Excelente. Hay varios puntos en los que queremos hacer un énfasis especial, como ser la conectividad aérea. Después de la pandemia muchas aerolíneas han tenido problemas y necesitamos más vuelos y conexiones entre América del Sur y Europa.



-¿Hay interés en que se expandan las conexiones de Uruguay con el resto del mundo?



-Sí, claro, incluso con el ministro (de Turismo) Tabaré Viera se tocó este tema y vamos a apoyar traer más aerolíneas a Montevideo para conectar destinos. Queremos que no falten vuelos. Este es un paso muy importante para el turismo.

-¿Cuándo podrá Uruguay recuperar los niveles de turismo de la prepandemia?



-La recuperación ocurrirá en los próximos dos o tres años, pero es muy difícil decir algo o hacer predicciones al respecto, sobre todo porque ahora con la guerra entre Ucrania y Rusia puede haber afectaciones nuevas. Pero, si no pasa algo grave, es muy realista pensar que vamos a volver a la normalidad en ese plazo. Además, específicamente aquí en Uruguay hay una infraestructura muy buena que es fundamental para levantar todo lo que la pandemia golpeó.



-¿Qué diferencial tiene Uruguay para atraer turistas?



-Este es un país que sirve como producto para el turismo familiar. Es un destino sostenible, por tener mucha naturaleza, una gastronomía particular y además está esa convivencia con la ruralidad lo hace aún más atractivo.



-¿Qué significa que Uruguay sea anfitrión de la Comisión Regional de la OMT para las Américas?



-Para nosotros es una alegría, un placer y un honor tener la comisión en forma presencial por primera vez después de dos años, y hacerlo aquí en Punta del Este, donde se vive el turismo. Además, contamos con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou en la apertura, y esa es una señal para toda la región de que el turismo está volviendo.



-¿Qué se discutirá allí?



-La cumbre sirve para dialogar y poner sobre la mesa todos los retos que tiene la región después de la pandemia, y creo que va a ser un gran éxito. En dos o tres días de trabajo vamos a tener resultados concretos para ponernos a desarrollar tareas con la región.