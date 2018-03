Comienza la Criolla con animalistas en la puerta

Hoy comienza la 93ª Semana Criolla de la Rural del Prado que se extenderá hasta el 1° de abril con una propuesta múltiple en torno a la actividad central, es decir, las jineteadas.

Este año, por primera vez, los animalistas que se oponen a esta fiesta tradicional realizada desde hace casi cien años, se manifestarán todos los días en las puertas de acceso al predio. Así lo anunció, por ejemplo, el grupo Plataforma Animalista Uruguay, que esta tarde se hará presente a las 17:00 horas en los accesos por la calle Lucas Obes.

Su consigna es: "Una semana de torturas. Una semana de resistencia. No más jineteadas". El colectivo, que en Facebook tiene casi 3.500 seguidores, nació en 2015 como consecuencia del traspaso de la Comisión de Bienestar Animal al Ministerio de Ganaderia Agricultura y Pesca, un cambio no aprobado por varias organizaciones de animalistas.

"En esta ocasión nos vamos a la calle para conversar con el vecino y acercarle material informativo para generar conciencia sobre la crueldad que hay detrás de esta tradición", afirman los convocantes.

Reclamos.

Los animalistas estuvieron en este mes de marzo reunidos con autoridades de la Intendencia de Montevideo y realizaron varias propuestas en tanto no se eliminen las jineteadas. Piden, por ejemplo, que exista un grupo de veterinarios internacionales que hagan exámenes antes y después de la actividad, y también un equipo de observación constante integrado por representantes de la IMM y de los animalistas.

También se solicitó que sea prohibida la entrada de menores de edad al ruedo.

Proyecciones.

Las expectativas de los organizadores y participantes en esta nueva edición de la Criolla se vinculan tanto a las propias jineteadas, ya que se presentarán cuatro nuevas tropillas, como a la celebración que se expande en el entorno del parque.

Para el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, "se trata de una fiesta con mucho simbolismo para los uruguayos porque somos una nación con muchos orígenes y es bueno entonces reconocer esa diversidad, a lo que se suman las exposiciones, los stands y, sobre todo, la actuación de tan buenos artistas".

Además del tradicional pabellón de artesanías y de los stands de las instituciones públicas y privadas de todo el país, la variada oferta gastronómica en la plaza de comidas y las tradicionales peñas nocturnas, este año podrá visitarse una feria de oficios rurales.

Para el el gerente de Eventos de la Intendencia de Montevideo, Gerardo Reyes, la Criolla del Prado es uno de los eventos más transversales que organiza la comuna puesto que involucra a los departamentos de Cultura, Desarrollo Económico, Desarrollo Social, la secretaría de Deportes y Recreación y Turismo, entre otros.

1 - Entradas para público en general La entrada general tendrá un costo de $180 y habilita el acceso a ferias, stands, galpones y todos los espectáculos artísticos. Para ser espectador de las jineteadas habrá que pagar otro boleto; en la Platea Criollos $230, en la Platea Lucas Obes $260, en las Plateas Buschental, (Wanderers y Palquito) $320, y para situarse a resguardo del sol o de las posibles lluvias, en el Palco oficial habrá que abonar $380. 2 - Viernes Santo sin jineteadas El viernes 30 de marzo se venderán únicamente entradas generales, ya que en el Ruedo se realizarán shows musicales y no habrá jineteadas. Esta medida se tomó en 2017 por primera vez, debido a que en los últimos años, durante cada Viernes Santo, ocurrieron múltiples accidentes que afectaron aun a los paisanos más baqueanos. Todos los días, las entradas podrán adquirirse en boleterías de la Rural desde la hora 9:00. 3 - Acceso gratuito para menores y jubilados Los niños de hasta 12 años de edad tendrán ingreso gratuito al predio. Los menores de hasta 4 años ingresarán gratis a todas las tribunas del Ruedo pero sin derecho a asiento. Los estudiantes liceales no pagarán el martes 27, previa presentación del carné-boletera en boletería. También podrán entrar gratis el lunes y martes los mayores de 65 años de edad y los jubilados que presenten su cédula en ventanillas. 4 - 200 artistas en una semana Las actividades artísticas tendrán cuatro escenarios y reunirán a más de 200 artistas en vivo, con la presencia de referentes de la música nacional, por ejemplo, Ruben Rada, Pepe Guerra, Braulio López, Washington Carrasco y Cristina Fernández, Roberto Darvin, Pitufo Lombardo, Rossana Taddei, Héctor Numa Moraes, Samantha Navarro, Jorge Nasser, Carmen Pi, Sonido Caracol, Larbanois-Carrero y Gastón Ciarlo Dino.

TRES PREGUNTAS A PETRONA LAYES - PERIODISTA

¿Qué opinión tiene de los animalistas, que se oponen a las jineteadas, como las de la Criolla del Prado?



Los activistas tienen un gran desconocimiento respecto al reglamento de este deporte que hay en Uruguay, y también sobre el cuidado de los animales, que tienen veterinarios en el Prado y en los establecimientos. Son caballos que trabajan muy poco respecto a los que usamos para arrear ganado en el campo.



¿Le parece que son privilegiados esos caballos de las tropillas que se traen a competir a Montevideo?



Sin duda; el deporte de las jineteadas es una forma que los paisanos hemos encontrado para salvar la vida a caballos que por su temperamento no pueden ser domados y su destino sería ir a una planta frigorífica. El caballo está entrenado, come todo el año ración, en los mejores campos y nadan en tajamares.



¿Puede entonces decirse que no hay maltrato porque los caballos se crian o cuidan para las jineteadas?



Hay caballos genéticamente indomables, por padres o madres malas, que se mantienen en las jineteadas. Para otra cosa no sirven. Está probado además que viven muchos más años que los caballos de trabajo. El caballo sabe más que el humano qué es el deporte, sabe que después de la campana debe bajar al jinete.