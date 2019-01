Cae la oferta y ascienden precios de inmuebles

La oferta de inmuebles a estrenar en Punta del Este y su zona de influencia cayó en el último año aunque el precio de las unidades en venta aumentó en el mismo periodo, según el catorceavo relevamiento del portal www.reporteinmobiliario.com que será publicado en las próximas horas y al que tuvo acceso El País.

"La cantidad de obras a la venta es la menor de los últimos tiempos. A pesar de la suba de precios, el valor del metro cuadrado promedio se ubica aún en niveles del año 2012", indica el informe elaborado en las últimas semanas mediante el mecanismo de ghost shopper.

"Desde la zona que va desde Punta Ballena hasta el Puente de la Barra se pudo verificar una marcada caída en la oferta de nuevos desarrollos", se dice en el documento. Hay solo dos agregados este año y varios no están en el estudio "debido al prolongado período pasado desde su terminación".

El arquitecto Germán Goméz Picasso, uno de los directores de la consultora, explicó a El País que tanto en Punta del Este como en Buenos Aires, por un tema de metodología empleada, se retiran del relevamiento aquellas unidades que todavía se ofrecen en venta "a estrenar" cuando el edificio fue terminado hace más de dos años. Esto ocurre con algunos de los principales emprendimientos de Punta del Este, que si bien hace tiempo que se terminaron y cuentan con el final de obra, se ofrecen como a "estrenar".

"Con tan solo veintiséis desarrollos actualmente en etapa de obra o recientemente terminados, es la menor muestra vista desde que se lleva adelante el estudio, resultando menos que una tercera parte de los ochenta y un desarrollos relevados en el año 2013", señala el documento. La cantidad de metros ofertada a la venta se mantiene más estable, con 470.426 metros cuadrados debido a que en 2017 se habían sumado proyectos de gran escala como Le Parc, Fendi o Venetian.

La oferta, al igual que los últimos años, se sigue concentrando en dos corredores, la Mansa y Avenida Roosevelt, señala el informe.

Precios en alza.

Los precios de oferta mostraron al contrario. en los últimos doce meses, un crecimiento por tercer año consecutivo, aunque en este caso más vigoroso que en los dos años anteriores. Se debe tener en cuenta que los valores se habían mantenido estables por prácticamente 6 años.

Con la suba del 8,42% el precio promedio se ubica hoy en U$S 4.196 por metro cuadrado.

"Si se analiza la serie hacia atrás se puede observar que el valor metro cuadrado promedio actual es tan sólo un 2,8% superior al del pico logrado en el año 2012, momento en que el valor metro cuadrado había sido de U$S 4.080", explicó Gomez Picasso. Si se compara el comportamiento de precios por zona podemos ver que los aumentos fueron similares en las distintas áreas de Punta del Este."Los desarrollos ubicados en La Brava se incrementaron 8,29% llegando a U$S 5.560, los que se ubican en La Mansa 8,35% llegando a U$S 4.151 y los ubicados en La Punta 7% llegando a U$S 3.924 por metro cuadrado" destacó el arquitecto José Rozados, otro socio de Reporte Inmobiliario.

Los inmuebles ubicados en primera línea frente al mar son por su parte los que más aumentaron, con una tasa de incremento anual del 12,05%, llegando su valor metro cuadrado a los U$S 5.372 en promedio.

"Si comparamos las cotizaciones de desarrollos ubicados frente al mar con los que no lo están, la diferencia es abismal: en promedio cotizan un 61,11% más arriba que los que no poseen frente a primera línea del agua", comentó Gomez Picasso.