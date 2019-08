Arana se opone a nombrar Mario Benedetti a una calle de Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El edil Mariano Arana se opone a cambiar el nombre de una calle céntrica por el de “Mario Benedetti”. El dos veces intendente, exsenador y exministro declaró a El País que fue amigo cercano del escritor y que este rechazaba que modificaran el nombre de las calles. También dijo que comunicó su pensamiento a Christian Di Candia y que espera que el intendente cambie de idea.

“De ninguna manera soy partidario de cambiar los nombres de las calles. Mario Benedetti era afiliado a la Vertiente Artiguista. Lo conocí y era un amigazo. Odiaba cambiar los nombres de las calles. Así se lo dije al intendente, que yo creo que ya lo registró y es probable que busque otras alternativas, como ponerle el nombre a una calle que no tenga nombre”, indicó Arana.



“Además: ¡Qué elitista! ¿A toda la izquierda le gusta estar en el centro? ¿Qué les pasa? ¡Estamos todos locos!”, agregó.



La semana pasada, Di Candia propuso renombrar una calle céntrica para que pase a llamarse “Mario Benedetti”, en conmemoración de la fecha del natalicio y fallecimiento del autor de “La tregua”. El cambio se propone para la parte sur de las calles Río Negro o Paraguay. Así lo comunicó durante la presentación de las ideas preseleccionadas del portal Montevideo Decide.



El escritor falleció hace diez años, situación que habilita a integrar su nombre al nomenclátor. Y el año que viene habría cumplido 100 años.



Según explicó ayer a El País el secretario de la Comisión de Nomenclatura de la Junta Departamental, se necesita de una mayoría simple del cuerpo para que la idea prospere, por lo que alcanzará con los votos del Frente Amplio para que sea aprobada.

Más críticas.

La propuesta tiene un lugar destacado en la página web de Montevideo Decide (decide.montevideo.gub. uy), donde se puede votar a favor de la idea, dejar comentarios y optar por las opciones de las calles Paraguay y Río Negro. Allí, muchas personas se han pronunciado en contra de renombrar las calles del centro de la ciudad.



“Es una lástima que no hayan previsto votar por otra posibilidad. En mi opinión la ciudad pierde identidad si cambiamos los nombres de calles que tienen historia. Así pasó con todas las que cambiaron sus nombres de 18 de Julio al sur. Todos las seguimos nombrando Yaguarón, Yi, Río Branco, etc. Preferiría que cambiaran el nombre de tanto personaje siniestro de nuestra historia”, escribió Leonardo Pastorino.



Edgardo Griot opinó en la misma línea: “La doble cara de la sociedad: nadie se anima a dar el debate. Ojalá le devolvieran el nombre a las calles del centro que cambiaron, a las que todo el mundo llama por sus antiguos nombres”.



Otra usuaria de la página, Susana Bastos, coincide con la postura de no cambiar el nombre de las calles, aunque entiende que la ciudad le debe un tributo a Benedetti. “Sigo llamando a las calles que cambiaron por sus nombres anteriores: Yaguarón, Paraguay, Ibicuy, etcétera. Los que tenemos canas no nos acostumbramos a esos cambios. Mario Benedetti se merece mucho más que el nombre de una calle”, sostuvo.



Germán Araújo.

En 2017, el entonces intendente Daniel Martínez envió un proyecto de decreto a la Junta para cambiar el nombre de la calle Andes, de 18 de Julio hacia el sur, por el de “José Germán Araújo”. Pero la idea no prosperó.



El texto señalaba que Araújo fue “un periodista y político destacado, defensor de la democracia en años oscuros en los que el país padeció una cruel dictadura cívico-militar”.



Araújo dirigió durante varios años CX 30 Radio Nacional. Y en ese sentido, la resolución indicaba que la calle Andes es “la acertada”, pues en la esquina con 18 funciona la emisora.



El nombre “Andes” fue adoptado antes de 1875 y según el nomenclátor capitalino, “recuerda los más gloriosos campos de batalla de la guerra de la independencia sudamericana”.



Arana dijo entonces que cambiar los nombres de las calles “es una dificultad para la policía, las ambulancias, los bomberos, los carteros; pero fundamentalmente es una falta de respeto al ciudadano”.



“Para el caso de la izquierda parecería que solamente el centro importa, no puede ser”, sostuvo Arana.