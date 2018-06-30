Preocupa al MSP la sanción a médicos

Conflicto por cargos

El Ministerio de Salud Pública notificó al Instituto Nacional de Derechos Humanos, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al Ministerio de Educación y Cultura sobre la sanción de la Sociedad de Anestesiología del Uruguay a cuatro médicos que se postularon a cargos de alta dedicación.

El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y la Federación Médica del Interior (FEMI) repudiaron la semana pasada las "presiones sufridas por médicos anestesistas por parte de la Sociedad de Anestesiología del Uruguay" tras haber asumido "funciones de alta dedicación" en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

"Ambas instituciones gremiales manifestamos la más firme defensa de los derechos individuales a la libertad del trabajo como un principio fundamental, consagrado en la Constitución de la República, y rechazamos cualquier tipo de mecanismo coercitivo y autoritario que vulnere estos derechos", indica el comunicado.

Por otra parte, añade: "Nos comprometemos a defender a los colegas realizando las acciones pertinentes en los ámbitos correspondientes considerando que no deben sufrir inhabilitaciones de especie alguna, ya sea a nivel laboral, en sus actividades científicas o en su participación académica".

El Sindicato Anestésico Quirúrgico del Uruguay (SAQ) —del cual forma parte la Sociedad de Anestesiología del Uruguay— está enfrentado al SMU y a ASSE por los nuevos cargos de alta dedicación que promueve el gobierno, que suponen una extensión en la cantidad de horas que se trabaja en una determinada área o centro de salud, porque consideran que perjudica a los profesionales dado que les impide contar con más de un empleo por su elevada carga horaria. Según informó en su sitio web el año pasado el propio Sindicato Médico, el marco general del nuevo régimen prevé el aumento de la carga horaria de los cargos de 40 a 48 horas semanales en general y en el caso de las especialidades médicas de 20 o 30.