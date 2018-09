Ocupan la planta de Saman que fue cerrada

La planta de la arrocera Saman en Río Branco, departamento de Cerro Largo, que la empresa decidió cerrar, fue ocupada por tiempo indeterminado. El sindicato no comparte la forma en que se le comunicó la decisión de cierre total.

La de Río Branco es una de las ocho plantas que tiene Saman, la que ocupaba 33 empleados. Los problemas de endeudamiento redujeron la producción arrocera el año pasado, pero la más drástica caída se dará en la próxima zafra.

Ayer la empresa anunció que convocará a seis de los trabajadores que fueron despedidos para realizar tareas de mantenimiento de la planta.

"Nosotros entendemos que debería haberse anunciado de otra manera, queremos saber cómo va a quedar eso, queremos saber si esos trabajadores que van a quedar de guardia van a tener relevo o no, no se sabe qué turno van a cubrir. hoy nos comunicamos con uno de los encargados y nos dijeron que si era necesario se iba a llamar a otros eventuales funcionarios para hacer alguna actividad", dijo Dardo García, dirigente sindical.

"La empresa nos ha mentido mucho", dijo García, y esto ha afectado a los trabajadores porque somos ajenos a la medida política. Nosotros queremos trabajar y cobrar nuestro sueldo. Nosotros conocemos y sabemos que hay granos para procesar todos los años, pero al mismo tiempo somos conscientes de la reestructura, pero no nos han explicado esto, primero fue el cierre y despido y ahora llaman para que nos quedemos", dijo. "Nosotros nos estuvimos comunicando con Álvaro Macedo, que es el referente del sindicato de Montevideo y en ese nivel estamos trabajando y esperemos que se llegue a buen puerto, y podamos trabajar y lo que queremos es lo mejor para todos".

El sindicalista explicó que la planta permanecerá ocupada "hasta tanto la empresa no llame a todos a hablar". El miércoles habrá una instancia de diálogo en Montevideo. "Nosotros los afiliados y no afiliados estuvimos apoyando la movida de esta ocupación durante todo el día de hoy esperando las noticias que puedan llegar. No es un buen ámbito este sin trabajo, hay mucha gente con familia y es el único ingreso", advirtió.

Malestar con Murro.

El presidente del Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo salió al cruce de los dichos del ministro de Trabajo, Ernesto Murro, que afirmó a Telemundo 12, que pretende saber por qué Saman Río Branco cerró dejando a 33 trabajadores sin su fuente de trabajo.

El secretario de estado dijo: "estamos estudiando el tema a fondo. Lo queremos estudiar a fondo para ver cuáles son las razones efectivamente que hay en esto. La OPP está convocando para el próximo miércoles para ver cuáles son las razones de estas medidas que se han tomado. No hablamos de sospechas, queremos saber".

Ante estas afirmaciones, Rivero dijo que "molestan los conceptos vertidos por Murro (...) lo que se olvida el ministro de Trabajo es que Saman es una empresa privada, no podría tener ningún tipo de injerencia, yo no sé si Murro piensa que estamos en el tiempo de los señores feudales que se cree que es el rey o que tiene una superintendencia", advirtió.

Remarcó que son empresas privadas "y como privadas que son estas empresas van a tomar sus decisiones en forma unilateral al gobierno. Es un problema de las empresas, es un resorte exclusivamente del privado y por algo será".

Rivero enfatizó que "en este país hay que empezar a abrir la boca y decir las cosas, estamos sufriendo un ataque de patoterismo de ciertos actores políticos. En mi caso no me pienso callar, lo que está haciendo el ministro de trabajo Ernesto Murro es un patoteo barato y campaña política en base a las empresas".

Aseveró además que "lo que está buscando el gobierno es que surjan las empresas autogestionadas, y después venga el Fondes para tratar de sacar al empresario del medio, le guste a quien le guste", y dijo que en un futuro todo va a ser peor, "de la forma en que vamos posiblemente en dos años la mayoría de las empresas que están abiertas, van a estar con las puertas cerradas", dijo Rivero. "Es lamentable que ahora salga a decir que va a crear 3.000 o 4.000 puestos de trabajo, naturalmente que estos son los mismos puestos de trabajo que se van a perder en estos años".