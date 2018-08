Samán revierte medida y convoca a 6 trabajadores que había cesado

Después del anuncio de cierre y despido de todo el personal de las dos plantas de Samán en Río Branco, en Cerro Largo, los trabajadores han recibido noticias positivas.



El dirigente sindical Dardo García sostuvo que “ayer se anunció que seis trabajadores van a quedar trabajando en la planta”.



De todas maneras, los dirigentes sindicales señalan que no comparten la forma en que se comunicó el giro de la decisión de cierre total.

RELACIONADAS Murro "piensa que estamos en el tiempo de los señores feudales" y "se cree que es el rey" By Rosana Decima Murro "piensa que estamos en el tiempo de los señores feudales" y "se cree que es el rey" Murro "piensa que estamos en el tiempo de los señores feudales" y "se cree que es el rey"

“Nosotros entendemos que debería haberse anunciado de otra manera, queremos saber cómo va a quedar eso, queremos saber si esos trabajadores que van a quedar de guardia van a tener relevo o no, no se sabe qué turno van a cubrir, hoy nos comunicamos con uno de los encargados y nos dijeron que si era necesario se iba llamar a otros eventuales funcionarios para hacer alguna actividad”, dijo.

Trabajadores piden formar parte de la negociación.



“La empresa nos ha mentido mucho”, dijo García, y esto ha afectado a los trabajadores porque somos ajenos a la medida política, nosotros queremos trabajar y cobrar nuestro sueldo, nosotros conocemos y sabemos que hay granos para procesar todos los años. Al mismo tiempo somos conscientes de la reestructura. Pero no nos han explicado esto, primero fue el cierre y despido y ahora llaman para que nos quedemos”, dijo el dirigente sindical.



Y agregó: “Nosotros nos estuvimos comunicando con Álvaro Macedo, que es el referente del sindicato de Montevideo y en ese nivel estamos trabajando y esperemos que se llegue a buen puerto y podamos trabajar. Lo que queremos es lo mejor para todos”.

La planta esta ocupada por tiempo indeterminado.



“Nosotros estamos ocupando la planta por tiempo indeterminado, hasta tanto la empresa no llame a todos a hablar”, indicó García.



El trabajador dijo además que el próximo miércoles hay una instancia de diálogo en Montevideo. “Nosotros los afiliados y no afiliados estuvimos apoyando la movida de esta ocupación durante todo el día hoy esperando las noticias que puedan llegar, no es un buen ámbito este sin trabajo, hay mucha gente con familia y es el único ingreso”, advirtió.