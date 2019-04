Murro dejará proceder a la Justicia, pero Delgado dice que por decreto el "MTSS tiene que actuar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La ocupación que comenzó a primera hora de hoy jueves en MontevideoGas continúa. Y mientras el ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Ernesto Murro, aseguró en diálogo con El País que el gobierno dejará actuar a la Justicia, el senador nacionalista Álvaro Delgado insiste en que la cartera debe actuar.

Murro sostiene que la que debe actuar es la Justicia ya que ayer miércoles ésta comunicó a través de un fallo la prohibición a los trabajadores de MontevdeoGas de realizar el "control obrero" que venían anunciando, pero hoy jueves, los empleados comenzaron a primera hora con la medida.

Pero Delgado sostiene que "el numeral D del artículo 4 del decreto 165 del 2006 que habilita las ocupaciones de los lugares de trabajo, impide el control obrero de la gestión de la empresa, con lo cual más allá del desacato judicial, el MTSS tiene que actuar".

El literal D del art 4 del decreto 165 del 2006 que habilita las ocupaciones de los lugares de trabajo, impide el control obrero de la gestión de la empresa, con lo cual más allá del descato judicial, el MTSS tiene q actuar — Alvaro Delgado (@adelgado404) April 25, 2019

Delgado ya había anunciado más temprano, también vía Twitter, que citaría "en forma urgente" a Murro a la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, ya que la situación "es grave".

Por su parte, los diputados Gerardo Nuñez y Luis Puig, que integran la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, llegaron al lugar de la ocupación esta mañana para reunirse con los trabajadores y la empresa para ofrecer una propuesta de negociación.



Pero la misma no prosperó: Puig contó que habló con el gerente general de la empresa y le planteó el levantamiento de las medidas, en concreto dejar sin efecto los envíos a seguro de paro y no concretar los anuncios de despidos, pero dijeron que no: “La empresa reiteró que no van a negociar, que ellos consideran que hay actos ilícitos”, dijo.