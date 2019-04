Hay "control obrero" en MontevideoGas; Murro dice que dejará actuar a la Justicia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sobre las 6 de la mañana de hoy jueves el sindicato de trabajadores de MontevideoGas inició una ocupación en protesta por el despido de trabajadores. La medida se tomó pese a que ayer miércoles la Justicia emitió un fallo que prohíbe a los trabajadores de MontevideoGas realizar el "control obrero" que venían anunciando hace semanas que implementarían. El fallo señala que no pueden obstaculizar el paso de otros trabajadores a la empresa.

MontevideoGas esta preparando una denuncia penal, dijeron a El País fuentes de la empresa. En tanto, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, dijo a El País que tuvo contacto con autoridades judiciales y "corresponde que sea la Justicia la que pida el desalojo" por lo que esperarán esos pasos.

La decisión de seguir con el "control obrero" fue anunciada ayer a través de un comunicado en el que reiteraron la situación que motivó el conflicto, que entre otras cosas es la decisión de la empresa de efectivizar el despido de 30 empleados.



Los trabajadores especificaron que la resolución judicial no hizo lugar al pedido de que se impusiera a Petrobras negociar sobre la base de la propuesta realizada por el ministro de Trabajo Murro.

Más medidas si hay desalojo

El sindicalista Alejando Acosta dijo a El País si desalojan el "control obrero" se van a realizar una huelga de hambre frente al Ministerio de Industria. "Si nos desalojan del control obrero vamos a pasar a la siguiente medida que es una huelga de hambre frente la Ministerio de Industria a partir del lunes exigiendo lo mismo: o se retira Petrobras de la concesión o se encuentra una alternativa que resguarde el servicio público", indicó Acosta.



"Es necesario cada puesto de trabajo para brindar un correcto servicio al usuario. Si se piensa eliminar más del 25% de la plantilla laboral lo único que va a pasar es que va a haber un por servicio y ese peor servicio va a traer mas pérdida de usuarios y eso lleva a que la empresa como tal deja de existir" ,agregó.

Los trabajadores decidieron "ejecutar la medida de control obrero exigiendo el retiro de Petrobras del servicio público de gas natural por parte del MIEM (Ministerio de Industria, Energía y Minería), dado que es éste quien debe velar por dicho servicio", indicaron.



El ministro de Industria, Guillermo Moncecchi, fue consultado ayer por este tema en la comisión de Industria de la Cámara de Diputados y, según contó a El País el diputado Walter Verri, dijo que no está a favor ni en contra, pero adelantó que el gobierno “se ceñirá a la legislación vigente”. Verri considera que el Ejecutivo ha estado “ausente” en este tema y que el control obrero “entorpece las inversiones”.



Por su parte Acosta dijo que desde que empezaron la medida este mañana "no ha llamado nadie" para comunicarse con los trabajadores y que están "ejerciendo el control obrero y gestionando la empresa".



"Petrobras no puede seguir al frente de este servicio público de gas natural porque ha demostrado con hechos palpables que no quiere gestionarlo por eso no hay inversiones, no hay plan comercial, no hay nada", sostuvo.



Acsota dijo que "debe haber una acción o actuación de parte del Ministerio de Industira" y que hasta ahora "lo que ha hecho fue plantearle una medida económica de a Petrobras para resguardar los peustos de trabajo".



"No sirvió para nada porque Petrobras sigue para adelante con la eliminación con los puestos de trabajo", comentó Acosta y agregó: "lo que le pedimos al ministro el jueves antes de turismo fue que retire la propuesta económica porque nosotros no queremos que los trabajadores que Uruguay pongan plata si no hay contrapartida de Petrobras y el ministro lo único que nos dijo fue ´bueno veo lo que voy a hacer´".

La policía se acercó al lugar dos veces en lo que va de la mañana, pero solamente tomaron algunos datos y se retiraron.

En la tarde, algunos representantes del Parlamento se reunirán con los trabajadores y la empresa para conversar y llevar una propuesta de negociación. Entre otros, estaban los diputados Gerardo Nuñez y Luis Puig.



Quien también se acercó fue Marcelo Abdala, del Pit-Cnt, y les expresó que sus reclamos van a estar incluidos en la plataforma del acto del próximo 1° de mayo.

El senador nacionalista Álvaro Delgado, por su parte, se expresó al respecto en su cuenta de Twitter y dijo que citará al ministro de Trabajo, Ernesto Murro, a la comisión de Asuntos Laborales del Senado.

Ante la decisión del sindicato de la compañía del Gas de establecer el control obrero en la misma, incumpliendo disposiciones judiciales y normativa vigente, citaremos en forma urgente al Ministro de Trabajo Murro a la Comisión de Asuntos Laborales del Senado. Situación es grave — Alvaro Delgado (@adelgado404) April 25, 2019