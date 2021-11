Fancap para el viernes y descarta desabastecimiento, pero “alguna distorsión” habrá, dijo dirigente sindical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Federación de Funcionarios de Ancap (Fancap) definió la realización de un paro y movilización el viernes "para defender y mantener la industria del portland Ancap en la órbita estatal y pública", según un comunicado emitido por el sindicato.

En el área metropolitana, el paro comenzará a las 08:30 y se mantendrá hasta el fin de la jornada. La planta de Minas suspenderá las actividades entre las 10:00 y las 22:00, mientras que en el interior del país se definirá por cada sector.



"Se ha anunciado la privatización de la industria cementara y bueno, el viernes vamos a hacer una movilización en Minas, ayer estuvimos en Laguna del Sauce", indicó en declaraciones a radio Monte Carlo Gerardo Rodríguez, dirigente de Fancap.



Consultado sobre si la medida sindical puede llegar a afectar el abastecimiento de combustible, Rodríguez respondió: "Siempre que se deja de vender alguna distorsión hay, pero de ninguna manera se pueden generar condiciones para que exista desabastecimiento", dijo.

Esto es así, indicó, más allá de que el directorio de Ancap dejó sin efecto el convenio que regía entre las partes y donde se establecía que en caso de paro se mantenían guardias gremiales.



"Eso ya no tenemos obligación de concederlo, pero sabemos que tenemos que tener a la gente como aliada y que por lo tanto no podemos generar molestias, lo que no quiere decir que no se pueda sufrir alguna distorsión", expresó.



Por otra parte, el dirigente indicó que si bien se mantiene el diálogo con el directorio de Ancap, hay "una situación de tensión" ya que el "desmantelamiento del ente se viene radicalizando" y que "la postura que tienen desde el directorio no es de tener un buen relacionamiento con el sindicato".



"Nosotros lo que estamos defendiendo es el rol social y productivo de Ancap. Si se quiere la Ancap estatal y pública los únicos que lo quieren son los del sindicato, porque los que están en el directorio lo que están haciendo es desmantelándolo", aseguró