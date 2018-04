Evalúan decretar la esencialidad del servicio fúnebre y necrópolis

Tras varios meses de conflicto, la Intendencia de Montevideo evalúa solicitar al Poder Ejecutivo el decreto de la esencialidad de los servicios fúnebres y de necrópolis, luego de que el sindicato municipal decidiera suspender tareas que son "muy importantes", como el retiro de algunos cuerpos de las distintas morgues de la capital.

"Esto ha generado, que desde hace un mes, los cuerpos se acumulen en las morgues tanto públicas como privadas así como también en la morgue judicial. En asamblea, el sindicato resolvió no retirar los cuerpos que no tienen familiares que los reclamen o indigentes que no son identificados y que fueron encontrados en la vía pública", explicó Eduardo Brenta, director del departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales. Consideró ese hecho como "gravísimo" debido a que "son las personas más vulnerable de la sociedad".

En la asamblea realizada el jueves, Adeom ratificó la medida tomada hace cuatro semanas aunque resolvió "flexibilizarla" y levantar uno de esos cuerpos por turno.

"Eso no es suficiente para evitar la acumulación según nos informan los directores de distintos hospitales y el Instituto Técnico Forense. En algunos casos tienen su capacidad colmada", dijo Brenta. Según explicó algunos cadáveres se encuentran dentro de las cámaras pero otros están fuera, lo que podría causar perjuicios a los funcionarios de esos lugares.

"Estamos evaluando, junto con el Ministerio de Salud Pública (MSP), la situación sanitaria y de ser confirmado que existe un riesgo para los trabajadores que están en las distintas morgues, se solicitará al Gobierno la declaración de la esencialidad del servicio", sostuvo el director.

Contrataque.

Ante esa situación, la IMM planea también promover en estos días una resolución similar al decreto 401/08 que firmó en 2008 el presidente Vázquez, en el que se establece que "se descontará del salario de los funcionarios de la Administración Central en forma proporcional, el término en el cual los mismos adopten medidas gremiales que supongan la disminución de sus tareas dentro de su horario habitual". Esta resolución, que contempla también "el trabajo a reglamento, a desgano o paro de brazos caídos", se aplicará no solo al sector de necrópolis sino a todos los funcionarios de la Intendencia.

"Hoy, esos funcionarios están tomando medidas sin el correspondiente descuento. Están viniendo a trabajar pero hacen solo una parte del trabajo", dijo Brenta.

Propuestas.

Para intentar solucionar el conflicto y atendiendo a algunas de los reclamos presentados por el servicio de Necrópolis, la IMM le planteó al sindicato, hace tres semanas, una serie de medidas. La primera fue conceder una partida única para todos los trabajadores, pero no de $ 20.000 como solicitaban, sino de 13 mil.

"El dinero era el mismo que estábamos dando, pero repartido de otra forma. Si ingresa personal nuevo se va a seguir utilizando el mismo dinero por lo que las partidas disminuirán", dijo Brenta. Aclaró que "a pesar de habérselas concedido, no están de acuerdo con esa modalidad. Nos parecía más correcta la anterior que era por franjas y contemplaba la antigüedad y el tipo de tarea que realizaban, privilegiando a los que trabajaban directamente con el muerto, que es la labor más dura", explicó el director.

Como contrapartida la IMM les exige un "compromiso de gestión", es decir: cumplir con al determinadas obligaciones, como mantener guardias gremiales, "imprescindibles para los días feriados y para cumplir con el servicio los 365 días del año".

También se establecía la posibilidad de que realizaran tareas múltiples, como pintar una pared del cementerio o cortar el pasto, (tareas que actualmente hacen empresas privadas) por las cuales recibirían $ 4.000 más al mes.

El sindicato.

Adeom evaluó esas propuestas y aceptó únicamente la económica.

"Aceptamos la partida adicional de $ 13.021, más el cobro en forma mensual del concepto por compromiso de gestión. Las tareas múltiples no deben ser incluidas en el cobro de esa mensualidad", se lee en la resolución de Adeom.

A su vez, el sindicato exige que "los ingresos de nuevos funcionarios al servicio no deben significar una rebaja de la partida. Los funcionarios deben nuevos cobrar lo mismo". Por último, estableció que de aplicarse el Decreto 401/008, convocarán a una asamblea urgente con paro general de todos los servicios sin guardia gremial.