"Estuve desde el 85 hasta el 2004 sin cadena de TV e igual funcionábamos", dijo Richard Read

El histórico dirigente sindical de la bebida Richard Read respondió este viernes a cuestionamientos que realizó el Pit-Cnt frente a la negativa del presidente Luis Lacalle Pou de otorgarle la cadena nacional a la central sindical el 1° de mayo. Además se refirió al contenido que entiende tiene que estar en el acto por el Día de los Trabajadores y se refirió a la polémica por la presentación por parte del Ejecutivo al Parlamento de la ley de urgente consideración en esta coyuntura.

En diálogo con el programa Al Pan Pan, de Radio Sarandí, Read fue consultado sobre la negativa de Lacalle a la solicitud de la cadena solicitada por el Pit-Cnt, y respondió: "A mi no me cambia la vida. Yo estuve desde el 85 hasta el 2004 sin cadena de televisión e igual funcionábamos".

Consultado sobre si esta negativa del presidente atenta contra la calidad democrática, como señaló el secretario general del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, dijo: "Me parece que se ha cortado un poco grueso, no estoy de acuerdo".

"El que se haya negado la cadena es parte de la historia. También el Frente Amplio negó cadenas a otras organizaciones durante estos 15 años. No es que es más democrático, menos democrático si me la otorgan o no me la otorgan", indicó Read.

"No le busco el pelo político sí o no. Creo que hubiera sido importante porque no hay acto", dijo Read, pero reiteró: "A mi no cambia la vida, la mayoría de mi vida sindical fue sin cadena de televisión", y agregó que "el presidente tiene total legitimidad de haber dicho que no (al pedido)".

Por otro lado, se refirió al acto del 1° de mayo, y aseguró: "Me parece que más importante que el acto, y lo digo con total respeto, es el mensaje". "Me importa más el contenido más que el envase", añadió.

Yendo al contenido del discurso del próximo Día de los Trabajadores, Read indicó que hay que hablar del "empleo", en una situación que hay "170.000 trabajadores en el seguro de paro".

Al respecto se preguntó: "¿Todos están convencidos que van a ingresar de vuelta a trabajar, o el mundo del trabajo también el coronavirus le marca un antes y un después?; ¿Aquellos que vuelvan, volverán en las mismas condiciones, con el mismo salario?".

Al respecto, consideró que hay que "empezar a abrirle puertas para que los compañeros empiecen a ver hacia dónde es el camino". Además, consideró que hay que "cerrar filas" frente al coronavirus, ya que entiende que "nos puede hacer estragos este bicharrraco".

"Las cosas no están bien. No vamos a salir fantástico de esto, vamos a salir peor de como entramos, pero bueno, hay que ponerle buena onda", indicó.

Adelantó que "seguramente" no vaya a ir a ninguno de los cuatro actos que va a organizar el Pit-Cnt, porque "hay que quedarse en la casa todo el tiempo que se pueda", pero advirtió: "Sí voy a estar atento a escucharlo, a verlo por TV al acto".

Respecto a las acusaciones por parte del Frente Amplio por la presentación en este momento de la ley de urgente consideración, Read aseguró que está "en la zona de la chicana política y ahí yo no me quiero ni meter".

Sobre el contenido, adelantó que "en algunas cosas" coincide, en "otras no coincido y no coincido en serio". "Esto hay que desmenuzarlo y hay que verlo. Ahora, la legimitidad de un partido que ganó de llevarlo, de discutirlo, de aprobarlo, lo tienen lo mismo que tuvieron 15 años el Frente Amplio con mayoría parlamentaria. Entonces, ni pelado ni con dos pelucas".