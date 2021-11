Abdala reivindicó "independencia de clase" con el FA y apuntó contra el gobierno por la LUC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Marcelo Abdala, novel presidente del Pit-Cnt, destacó este lunes de noche que habrá "autonomía e independencia" del movimiento sindical con el Frente Amplio. El expresidente de la central sindical, Fernando Pereira , es ahora candidato a presidente del Frente Amplio, fuerza política que tendrá elecciones el 5 de diciembre.

En diálogo con Telemundo (Canal 12), destacó que el Pit-Cnt tiene "una relación de independencia de clase, que no es prescindencia, tanto con el Frente Amplio, como con el resto de los partidos políticos".

Abdala también apuntó contra la Ley de Urgente Consideración (LUC), de la que junto al Frente Amplio buscan derogar 135 artículos. "Han habido conflictos absolutamente pacíficos y civilizados, donde con la excusa de la LUC el Ministerio de Trabajo se llenó de reclamos para que desalojen carpas de movilización de trabajadores, etcétera. Flechó la cancha al revés", expresó.

Puntualizó que fue el Pit-Cnt quien "tomó la iniciativa" de buscar derogar 135 artículos de la LUC, lo que "demuestra si nosotros somos furgón de cola de una fuerza política, o al revés, tomamos las iniciativas a lo que luego se suman determinadas organizaciones".



Consideró que el gobierno con la LUC "inhibió" el debate, y aplicó una "táctica de hacer silencio" mientras se recolectaban las firmas. "Si hay debate democrático, y ojalá que sea sin mentiras, sin miedo, riguroso, al detalle, es gracias a las firmas que conseguimos", afirmó.



Consultado sobre si es de esperar una mayor conflictividad frente a las medidas del gobierno, respondió: "Nosotros no tenemos un apriori de mayor o menor conflictividad".



Abdala aseguró que hay una relación correcta" con el gobierno, y que hay "puentes sumamente ágiles" cuando el movimiento sindical precisa hablar con el gobierno. "Esos puentes no van a disminuir con mi gestión", dijo, aunque destacó que hay "importantes diferencias políticas".



Dijo que no tiene pensado por el momento solicitar una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou, y que cuando era secretario general del Pit-Cnt no tuvo "inconvenientes" cuando intentó comunicarse con el mandatario.



Respecto a las críticas que han surgido desde el oficialismo de que el Pit-Cnt pone "palos en la rueda", Abdala aseguró que "los gobiernos anteriores decían lo mismo", y que el movimiento sindical es el "acervo crítico, la exigencia, la reivindicación y una mirada que tal vez sobre pasa los períodos de cinco años".