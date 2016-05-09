"Si no queremos una ciudad limpia, no hay quien lo pueda sostener"

El director de Desarrollo Ambiental de la IMM, Óscar Curutchet, dijo que "genera desazón” ver este lunes basura en torno a contenedores que se limpiaron ayer.

El intendente de Montevideo y autoridades de la comuna recorrieron a lo largo del día de ayer varias zonas de la capital para supervisar la jornada especial de limpieza que se realizó.

La comuna informó que en total lograron recoger 1.412 toneladas de basura. Pero el problema está lejos de resolverse en su totalidad: la IMM desde hoy sale con 6 camiones menos, que dejarán 780 contenedores por día sin levantar.

La IMM pidió a la población que colabore no arrojando residuos fuera de los contenedores, y ya desde ayer a la tarde informaban en su cuenta de Twitter que había vecinos que no cumplían con ese pedido:

Hoy limpiamos estos contenedores, están vacíos y ya dejaron basura afuera. #MVD limpia requiere de todos y todas. pic.twitter.com/sRGqOUyS9q — Intendencia de MVD (@montevideoim) 8 de mayo de 2016

El director de Desarrollo Ambiental de la comuna, Óscar Curutchet, dijo esta mañana en el programa De Ocho a Diez de radio Uruguay, que "genera desazón” ver hoy lunes basura en torno a contenedores que se limpiaron ayer. “Pero hay que seguir", añadió.

Curuchet señaló que “es imprescindible para esta área lograr un cambio cultural en la ciudadanía”, y agregó que “si no queremos los montevideanos una ciudad más limpia no hay quien lo pueda sostener”.

El jerarca sostuvo que de ser necesario se repetirán jornadas especiales de limpieza como la de este domingo.

Jornada especial de limpieza. Foto: IMM

Óscar Curutchet