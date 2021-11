La SUCIPE defendió a los pedíatras que fueron amenazados: "Acá no hay enemigos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Sociedad Uruguaya de Pedíatras (SUP) se expresó a favor de la vacunación contra el COVID-19 en niños menores de 12 años . Lo que generó que varios médicos recibieran amenazas por parte de los antivacunas. A partir de este hecho, la Sociedad Uruguaya de Cirugía Pediátrica (SUCIPE) emitió un comunicado donde apoyó y defendió a todos los amenazados.

“Reconocemos el profesionalismo y la dedicación de las autoridades de la SUP a lo largo de sus 100 años. Sabemos que una recomendación llega luego de muchas horas de estudio, análisis y discusión. No es un acto de improvisación sino de responsabilidad que se forja en una trayectoria intachable. Cuestionar la honorabilidad de la SUP es un insulto a toda la comunidad médica”, expresó el comunicado.



A su vez, recalcó que las “amenazas, el imponer las ideas a fuerza de insulto empobrece a la sociedad y genera una grieta donde los bandos en pugna dogmatizan sus ideas y ven al que piensa distinto como un enemigo. Y acá no hay enemigos, hay un conjunto de profesionales pensando en lo mejor para la sociedad según su saber y entender”.



Por último, la SUCIPE les dejó un mensaje de apoyo a todos los integrantes de la SUP y les reconoció el trabajo que hacen: “Somos testigos del desvelo en el cuidado de niños y niñas de nuestra sociedad que ha tenido históricamente la SUP y en ese objetivo nos encontrarán a su lado”



Las intimidaciones a los pediatras pertenecientes a la SUP se dieron a partir de que la organización de expertos emitió un comunicado el miércoles recomendando de manera oficial la vacunación anticovid para los menores de 12 años, que aún no están habilitados para hacerlo en Uruguay y actualmente protagonizan buena parte de los brotes de COVID-19 en todo el país.



Fuentes cercanas a la SUP dijeron a El País que la organización formalizará una denuncia a la Policía en las próximas horas motivados por “una llamada que se recibió en tono especialmente violento y amenazante”.



Además, los mensajes en redes sociales que recibieron integrantes de la sociedad apuntan a que “no se metan” con los niños o que “van a pagar” lo que están haciendo y también serán formalizados.