Savio: viruela del mono “llegará a Uruguay", pero no será "tan impactante" como el covid

Ante un "brote multipaís" de viruela del mono, una enfermedad rara originaria de África, pero de la que se han detectaron en las últimas semanas varios casos en Europa y América del Norte y un posible caso en Argentina, distintos especialistas detallaron cómo es la enfermedad y qué incidencia podría tener en Uruguay.

"Hasta el momento no se han detectado casos sospechosos ni casos en seguimiento", en el país, aclaró este lunes el subsecretario de Salud, José Luis Satdjian.

Mientras, el infectólogo Eduardo Savio explicó que "existen casos en humanos desde 1970 concentrados siempre en África Central; lo peculiar que se está viviendo ahora es un brote multipaís, que no se había vivido nunca".



"Ha habido en otros países, pero siempre a una persona o dos; esto es mucho más expansivo", agregó el especialista en diálogo con "La pecera" de Azul FM, y detalló que tras el posible caso de Argentina "el gobierno de la ciudad de Buenos Aires emitió un comunicado donde estudia la circulación comunitaria de este virus, en algún momento lo va a ser".



"Alguien con viruela del mono rompe los ojos de entrada porque rápidamente hace una erupción cutánea, mientras que el covid es mucho más silencioso", detalló. "Se transmite por todo tipo de fluidos corporales, por sangre, por objetos contaminados por fluidos. Te lo podés agarrar de muchísimas maneras".



“Va a llegar a Uruguay, pero no va a ser tan impactante como el coronavirus. No va a pasar desapercibido y va a ser mucho más manejable”, aseguró Savio.

Por su parte, la presidenta de la Sociedad de Infectología Clínica, Noelia Ferreira, explicó al programa "Arriba Gente" de Canal 10 que "lo que sucedió ahora es que hubo un aumento de casos (lo que constituye un brote), en lugares donde no se esperaba y en personas que no han viajado recientemente a África, por lo que se piensa que hay una distribución de los brotes de Europa y Estados Unidos".



A pesar de su contagio, el curso clínico de la viruela del mono "no tiene tanta repercusión" en cuanto a la gravedad, aunque "hay que estar atentos por los casos sospechosos", dijo la infectóloga. En África tiene entre un 1% y un 10% de mortalidad, con otras condiciones sanitarias, agregó.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió un comunicado el viernes en el que informa que se encuentra monitoreando el avance de la viruela del mono y su posible llegada a Uruguay.

Los síntomas se asemejan, en menor grado, a los observados en otros casos de viruela: fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y dorsales durante los primeros cinco días. Luego aparecen erupciones (en la cara, las palmas de las manos, las plantas de los pies), lesiones, pústulas y finalmente costras.