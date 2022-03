Salinas dice que Uruguay está en una “salida progresiva” de la pandemia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A dos años del inicio de la pandemia de coronavirus en Uruguay, el ministro de Salud, Daniel Salinas, manifestó su agradecimiento al personal sanitario y a la población por “la sensatez y las ganas de salir adelante” que llevaron a estar, en la actualidad, “rumbo a una normalidad mayor”.

“La evaluación es que el Uruguay ha tenido un comportamiento extraordinario, merced de la conducción política del presidente de la República y una buena respuesta de la población de tal manera que hemos logrado sortear una crisis sin precedentes desde el punto de vista sanitario, con muchísimas menos restricciones que otros países que sufrieron de grandes encierros”, dijo el ministro en rueda de prensa.



Salinas dijo que “grandes agoreros pedían a gritos el encierro obligatorio pero acá se hizo la libertad responsable”. “Donde muchos vaticinaron que no iban a haber vacunas, donde muchos decían que los CTI iban a colapsar, eso no pasó; que los test de antígenos o los test de PCR no iban a alcanzar; y lo último es la alaraca que se hizo en enero con la atención primaria, que es cierto que estuvo tensionada, pero en ningún momento colapsó”, agregó.



El ministro de Salud manifestó su agradecimiento con el personal sanitario y la población. “Es una construcción colectiva de toda la población que puso la sensatez y las ganas de salir adelante, y hoy poquito a poco se va reafirmando en esta salida progresiva que se confirma; vamos rumbo a una normalidad cada vez mayor”.

Salinas resaltó que en este momento el país tiene “una situación controlada, con muy buena vacunación y presencialidad plena en todas las áreas educativas”.



Respecto a la cantidad de personas que fallecieron en estos dos años en Uruguay a causa del COVID-19, el ministro dijo que “algunos pocos perdieron la vida en el camino, sobre todo en la época que no había vacunas”.