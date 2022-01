"Ómicron es una preocupación seria; no es un resfrío nada más", aseguró Julio Medina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Julio Medina, infectólogo y grado cinco de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina, destacó este jueves que la variante ómicron de coronavirus "es una preocupación seria" y llamó a mantener las medidas y a darse la tercera dosis. Asimismo, puntualizó que se deben mantener ciertos cuidados en aquellos casos positivos que ahora pueden salir de la cuarentena a los siete días por contar con dosis de refuerzo.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) modificó en la noche de ayer miércoles el período de aislamiento para casos positivos con tres dosis, rebajándolo de 14 a siete días. Medina recordó esta mañana en diálogo con En Perspectiva (Radiomundo) que los sintomáticos no deberán tener ningún síntoma por las últimas 72 horas antes del séptimo día, y subrayó: "La persona tiene que ser suficientemente consciente de que existe alguna posibilidad de todavía ser transmisible después del día siete. Pedimos a la ciudadanía que del día siete al 14 se controlen los síntomas porque estamos viendo que algún paciente luego de que se le van los síntomas vuelven a tenerlos nuevamente".

"Si puede evitar ir a lugares concurridos y evitar interaccionar con personas de más inmunodeficiencia o más añosos, también que lo hagan en los siete días siguientes" de salir del aislamiento, agregó.

Sobre este paso que dio el MSP en un contexto de aumento exponencial de casos en los últimos días, el experto que también integró el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), dijo que es "bastante seguro" porque se cuenta con información de que ómicron infecta "sobre todo los primeros días". Lo mismo ocurre con quienes tienen tres dosis, ya que "logran liberarse del virus más rápidamente que el que no está vacunado o (tiene) menos dosis".



En cuanto a la variante que se conoce "hace 43 días nada más", Medina dijo que en otras partes del mundo se ha observado que una vez que desembarca en un país, "le lleva cuatro o cinco semanas tomar el control y superar a todas las otras variantes". Asumiendo que las primeras introducciones de esta variante sucedieron a mediados de diciembre "a mediados de enero será todo ómicron".

Además de la experiencia internacional, sumó al análisis la "curva vertical directa" en el gráfico de nuevos contagios en Uruguay de los últimos días. En base a los dos aspectos, el experto consideró que "probablemente lo que se esté diseminando sea ómicron, aunque deben haber casos de delta todavía". Puntualizó que el coronavirus está "muy diseminado" en el país, por lo que existe un "riesgo alto a nivel comunitario" de contagiarse.

"Ómicron es una preocupación seria. No debe ser desestimada y no es un resfrío nada más", subrayó por otro lado el infectólogo. "Si tenemos síntomas incipientes de un cuadro respiratorio aislémonos, dejemos de socializar y busquemos testearnos", expresó.



"Es realmente muy transmisible, puede generar un daño que no veamos inicialmente", agregó en esa línea Medina sobre ómicron. Por este motivo, llamó a toda la población a hacer "un esfuerzo para enlentecer" la curva vertical, tratar de bajar la velocidad de transmisión del virus y ayudar a cortar las cadenas de transmisión.

Para avanzar en ese sentido, recomendó reducir los grupos de interacción en las próximas dos semanas a uno o dos; en caso de hacer reuniones que sean en espacios abiertos y no cerrados y reducir el número de asistentes al evento a diez.

"Eso no quiere decir que los uruguayos dejen de socializar y aprovechen el verano, porque estamos todos cansados, pero tiene que haber una responsabilidad compartida", puntualizó.



Para el caso de personas que se encuentren de vacaciones en balnearios, llamó a "bajar un poco" la socialización los días previos al retorno de manera "preventiva". "Al mínimo síntoma tienen que aislarse y buscar hacerse un diagnóstico", dijo.

Respecto al manejo de la pandemia en Uruguay, el experto valoró: "No me parece mal cómo lo está haciendo Uruguay. Tal vez incluso tendría que dar más datos para que las personas entendieran el problema". Así, sostuvo que "sería útil" que en las próximas semanas se informe la cantidad de personas que se están "hospitalizando", ya que "lentamente" empieza a "aumentar" los ingresos a cuidados moderados, dijo.

Para Medina se debe hacer todo lo posible para cortar las cadenas de transmisión, lo que entiende, se logra "diagnosticando precozmente, aislando a personas infectantes y poner en cuarentena a quienes están en riesgo de adquirir la infección". Y para ello, "la única forma es hacer diagnóstico y rastrear, pero ómicron es tan veloz que en algún momento se pueda perder esa capacidad", reconoció.

Si esto sucede, "nos obliga a pasar una estrategia de diagnóstico solo epidemiologíco", que tradujo en que si alguien presenta dolor de garganta, tiene fiebre y es contacto positivo "lo más probable es que tenga covid en ese momento".



Dio un paso más e indicó que "puede ser que en algún momento para las poblaciones más jóvenes y con pocos síntomas ni siquiera sea necesario hacer test diagnóstico" bajo esas condiciones.



Observando el contexto actual de Uruguay, que "no es época de circulación de virus respiratorio", si una persona "parece tener un cuadro viral, con esta diseminación del virus, es probable que tenga covid".

Un aspecto en que han insistido tanto expertos como autoridades de salud, es en obtener la terceras dosis en caso de estar habilitado para ello. "Es una realidad" que el refuerzo protege "más que dos dosis" para el ingreso hospitalario, por lo que consideró como "algo inteligente" recibir la dosis.

Medina también puntualizó que la llegada de ómicron fue en un momento que "el mundo estaba con una fatiga pandémica, que todo el mundo quería hablar de endemia y parecía que poco más que por decreto se quería terminar la pandemia". En ese sentido, agregó: "La pandemia va a terminar el día que deje de hacer sus mutaciones y deje de diseminar tan eficientemente".