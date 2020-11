"Estamos en números que todavía son controlables", dijo infectólogo Medina 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Julio Medina, director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (UdelaR), dijo este lunes tras constatarse el domingo un nuevo récord de casos diarios y activos de COVID-19 que "estamos en números que todavía son controlables".

En diálogo con "Informativo Carve" (Radio Carve), Medina dijo que "era algo esperable y probable que ocurriera un aumento de casos en el tiempo a medida que el país se movía más y las personas empezaban a interactuar más". No obstante, Medina lamentó el incremento diario de contagios porque "cuando uno está subiendo nunca sabe cuándo va a dejar de subir".

"Los parámetros que tanto el GACH, MSP y la cátedra hemos siempre estado mirando están en un escenario todavía buenos", dijo el grado cinco de infectología.

Respecto a las vacunas contra el COVID-19, señaló que "van a ofrecer algo que es algo mucho más allá que puede lograrse solo con mejorar las pruebas diagnósticas o el desarrollo de terapias nuevas o las intervenciones no farmacológicas, como el distanciamiento y uso del tapabocas".

Consideró que las vacunas "a pesar de la incertidumbre, van a reducir la transmisión, la mortalidad, la morbilidad, y por lo tanto vamos a tener que generar un ambiente de confianza para que la población acepte la vacuna".

Adelantó que el miércoles que viene se reunirá el GACH y el MSP para seguir analizando las vacunas que se desarrollan para combatir la enfermedad. "La población puede estar tranquila que hay un grupo grande de científicos pensando en las mejores opciones", destacó el experto.

El infectólogo llamó a "reunirse con pocas personas, poco tiempo, con un núcleo reducido de personas y de esa manera vamos a seguir ayudando".

Medina también señaló que de acuerdo al último informe epidemiológico de Salud Pública "seguimos con un 15% de personas sin nexo epidemiológico, eso no cambió, no hay saturación del sistema de salud, la velocidad en que se pone en cuarentena a las personas y con que se obtienen los informes de biología molecular no se ha deteriorado por lo menos, francamente que lo visualicemos".

No obstante, alertó que esta situación "tiene un límite" que se puede traducir en "más personas para buscar, en cuarentena, y más test para hacer, puede pasar que uno demore en poner en cuarentena o en tener resultados de test".

Consultado sobre la autocrítica de Luis Suárez tras el brote en la selección uruguaya de fútbol -"no era el momento adecuado para subir esa foto y pedimos perdón", dijo el futbolista- Medina respondió: "Nosotros no necesitamos ni siquiera esas fotos que circularon para darnos cuenta que las cosas no funcionaron bien (...) Si usted tiene un animal que mueve la cola, mueve las orejas y dice guau, usted no precisa ver el perro para saber que es un perro. Cuando se ve un brote grande y extenso en un grupo humano, en este caso la selección, es evidente que hubo varios quiebres para que eso sucediera y seguramente varias responsabilidades, no solo individuales sino compartidas".