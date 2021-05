MSP priorizará a los diabéticos en el plan de vacunación contra el COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la previa al arribo de una nueva tanda de dosis de Sinovac al país, en el Ministerio de Salud Pública (MSP) definen qué grupos de aquellos pacientes con alguna enfermedad no transmisible (ENT) deben recibir primero la vacuna contra el COVID-19.

Por estas horas las autoridades de la cartera coinciden en que se les debe dar prioridad a los pacientes diabéticos. De hecho, esta es una de las principales comorbilidades que tienen en común muchos de los fallecidos por esta enfermedad.



El tema fue analizado el pasado viernes cuando una delegación de la Alianza de Enfermedades No Transmisibles, fue recibida por el director general de salud, Miguel Asqueta.

El jerarca anunció allí que los pacientes diabéticos accederán cuanto antes a la vacuna contra el virus. Así lo informó a El País, la presidenta de la Fundación Diabetes, Gisele Mosegui, quien dijo que el MSP “se comprometió” a priorizarlos.



De acuerdo a los registros de la asociación, en Uruguay hay 300.000 personas con la enfermedad, pero consideran que solo existen registros en hospitales y mutualistas de la mitad de ellos, es decir, de quienes ya fueron diagnosticados.

Según les informó el jerarca, hoy el 80% de los pacientes diagnosticados con la enfermedad ya fueron vacunados, sin embargo, la preocupación de la fundación está en los no diagnosticados, que según dicen son en su mayoría jóvenes de entre 18 y 40 años que todavía esperan por un turno.



La diabetes es la tercera enfermedad más común en pacientes que murieron por coronavirus. El 36% la tenía. Se encuentra por debajo de la cardiopatía (48%) y de la hipertensión arterial (también 48%), según un estudio del MSP de noviembre del año pasado que relevó la situación de los fallecidos.

“El tema que más preocupaba adentro del MSP es el de las personas con diabetes. Eso nos dijo (Asqueta). Y nos dijo que esta semana íbamos a tener novedades para que la gente se pudiera agendar”, señaló Mosegui.

Sin registro.

Sin embargo, los pacientes diabéticos no son los únicos que buscan acceder cuanto antes a las dosis. Las personas con obesidad también pretenden hacerlo. Fuentes del MSP indicaron a El País que es “impracticable” llevar un registro de aquellos pacientes con esta enfermedad dado que no existen datos específicos. Datos de 2013 de la cartera, sin embargo, señalaban que siete de cada 10 adultos tienen exceso de peso (4 de cada 10 sobrepeso y 3 de cada 10 obesidad).



En lo que respecta a los obesos, los prestadores deberían hacer una investigación interna para cuantificarlos, puesto que suelen estar ingresados por otra enfermedad y no por la obesidad. Con los diabéticos también cada centro de salud tendría que hacer una revisión de las historias clínicas para mandar una lista al MSP, como ya se ha hecho con otros grupos.