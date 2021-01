Jerarca del MSP explica "error informático" que omitió reportar positivos de COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Martín Pazos, director del área de gobierno electrónico del Ministerio de Salud Pública (MSP), señaló este miércoles de noche a Telemundo que el "error informático" que omitió reportar 475 casos nuevos de COVID-19 entre el 29 de diciembre y el 7 de enero, ocurrió luego de cambiar el sistema de recolección de datos del virus en Uruguay, el cual fue modificado el 23 de diciembre.

En esa fecha "se determinó que hacía falta información adicional que se requirió a los prestadores". Desde entonces, contó, prestadores y laboratorios comenzaron a enviar la información que se solicitaba.

"Durante esta semana estaban prácticamente todas las instituciones enviando cosas nuevas. Esto que ocurrió fue simplemente un caso en uno de los campos que venía una información que no habíamos previsto. Sí llegaba la información, pero no la pudimos captar para transmitir al sistema de información de información de vigilancia (epidemiológica)", afirmó Pazos.

"No fue una equivocación en sí, sino que fue un caso que no se consideró que pudiera venir ese tipo de información en algunos campos", agregó.

Pazos indicó que se detectó este error luego de que el área de epidemiología del MSP le avisara que "estaban recibiendo casos por su canal independiente que no estaban recibiendo desde lo que procesábamos a nivel de informática, donde concentramos varias fuentes de información para transformarlas y cargarlas en el sistema de vigilancia epidemiológica".

"No cerraron números con muchas cosas, que los hicimos cerrar porque encontramos los problemas. Había casos (en) que la información no estaba viniendo y se habló con los laboratorios y llegó. Se corrigieron y se ajustaron muchas cosas, porque estábamos en la implementación de un sistema complejo, en un momento complejo y con mucha gente trabajando en eso a la vez", remarcó el jerarca.

Consultado sobre si puede que se haya registrado la omisión de información de nuevos casos de coronavirus en el pasado, respondió: "Entendemos que no. Por este mismo motivo seguro que no, porque esto ocurrió con campos nuevos de los que les pedimos el 23 de diciembre a las instituciones. Igual por las dudas, y parte de lo que se estuvo haciendo en estos días luego del 7 (de enero) y dejar de corregir más cosas, fue hacer un chequeo para atrás de toda la información que había llegado desde el principio de la pandemia. No se encontró ninguna otra diferencia para atrás".

"El problema acá fue el volumen de cosas nuevas que estaba llegando, a solicitud nuestra para ampliar la información", indicó.



Respecto a si existen garantías de que esto no vuelva a ocurrir, Pazos explicó que "con cada cosa de estas aprendemos y reforzamos los controles. Lo que está pasando hoy es que tenemos controles automáticos y mucha gente trabajando más en la revisión de los controles. Estamos todos abocados a dar la mejor información, de forma más transparente, y asegurarnos de que sea de calidad".