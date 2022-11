Día Mundial de la Diabetes: qué es, cómo se trata y qué claves hay para prevenirla

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una oportunidad para crear conciencia sobre el impacto de esta enfermedad en la salud de las personas.

El tema de este año es “Educación para proteger el mañana”. Desde la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se insta a penar en “la necesidad de fortalecer el acceso a una educación en diabetes de calidad tanto para el equipo de salud como para las personas que viven con diabetes, sus cuidadores y la sociedad en general”.



A través del Panorama de la diabetes en las Américas, se logrará tener una perspectiva con base en datos de la región, que incluyen la mortalidad por diabetes, su prevalencia y las respuestas nacionales a esta enfermedad.

¿Qué es la diabetes?

La diabetes es una enfermedad silenciosa que afecta a más de 460 millones de personas en el mundo y a 290 mil en Uruguay. Continúa en aumento por los hábitos sedentarios, alimentos ultraprocesados y el exceso de azúcar en la dieta.



La diabetes puede provocar ceguera, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, y pérdida de miembros inferiores. A menudo no presenta síntomas evidentes por lo que uno de cada 2 adultos puede llegar a estar sin diagnosticar.



"La diabetes de tipo 1 (denominada anteriormente diabetes insulinodependiente, juvenil o de inicio en la infancia) se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la administración diaria de esta hormona", detalla la OPS. "Entre los síntomas de esta diabetes se incluyen la excreción excesiva de orina (poliuria), sed (polidipsia), hambre constante, pérdida de peso, trastornos visuales y cansancio. Estos síntomas pueden aparecer de forma súbita".



"La diabetes de tipo 2 (denominada anteriormente diabetes no insulinodependiente o de inicio en la edad adulta) se debe a una utilización ineficaz de la insulina por el organismo. Más de un 95% de las personas con diabetes presentan la de tipo 2, que se debe en gran medida al exceso de peso y a la inactividad física. Los síntomas pueden parecerse a los de la diabetes de tipo 1, pero son a menudo menos intensos, por lo que puede ocurrir que la enfermedad sea diagnosticada varios años después de que se manifiesten los primeros síntomas, cuando ya han surgido complicaciones".



"La diabetes gestacional, que surge durante el embarazo, corresponde a valores de hiperglucemia que, pese a ser superiores a los normales, son inferiores a los establecidos para diagnosticar la diabetes. Este tipo de diabetes aumenta el riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto. Además, tanto la madre como, posiblemente, sus hijos corren más riesgo de presentar diabetes de tipo 2 en el futuro. La diabetes gestacional se diagnostica al practicar pruebas diagnósticas prenatales, y no tanto porque la gestante refiera síntomas", explica la OPS.



En 2021 se cumplieron los 100 años del descubrimiento de la insulina, hito fundamental en el tratamiento de la enfermedad.

¿Cómo tratar la diabetes?

Se puede hacer un diagnóstico temprano determinando la glucemia.



"El tratamiento de la diabetes consiste en llevar una dieta saludable y realizar actividad física y en reducir la glucemia y otros factores de riesgo conocidos que dañan los vasos sanguíneos. Además, para evitar las complicaciones, los fumadores deben abandonar el hábito", dice la OPS.

Intervenciones para los pacientes ▪️ control de la glucemia, en particular en las personas con diabetes de tipo 1, que necesitan inyectarse insulina. La diabetes de tipo 2 puede tratarse con medicación de administración oral, aunque a veces también requiere insulina;



▪️ control de la tensión arterial;



▪️y cuidados podológicos (mantener una buena higiene de los pies, llevar calzado adecuado y acudir a profesionales de la salud para tratar las úlceras y examinar periódicamente los pies).



▪️ detección precoz y tratamiento de retinopatías (que son causa de ceguera);



▪️ control de los lípidos en sangre (para regular las concentraciones de colesterol);



▪️ detección y tratamiento de signos tempranos de afecciones renales ligadas a la diabetes.

Claves para prevenir o atrasar la aparición de la diabetes

Ciertas medidas relacionadas con el modo de vida ayudan a prevenir o retrasar la aparición de la diabetes de tipo 2.



Para ello es necesario conseguir un peso corporal saludable y mantenerse en él; realizar al menos 30 minutos de ejercicio físico de intensidad moderada a diario; seguir un régimen alimentario saludable, y

no consumir tabaco.