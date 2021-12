Científicos llaman a darse la tercera dosis y remarcan lo "peligroso" de no vacunarse ante ómicron

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Científicos uruguayos de primera línea han destacado por estas horas que resulta importante obtener dosis anticovid en un contexto de aparición de la variante ómicron en Uruguay. Tanto Pilar Moreno, viróloga e investigadora del Institut Pasteur de Montevideo, como Gregorio Iraola, responsable del Laboratorio de Genómica Microbiana del mismo instituto, destacaron que resulta un mensaje "peligroso" plantear una inmunización por contagio de la nueva cepa, que se estima más leve, ya que "no se sabe cómo puede ser la reacción del organismo contra el virus".

"Es peligroso que se instale el concepto de 'me contagio con ómicron y es como si estuviera vacunado'. En realidad, la estrategia no es esa sino vacunarse y darse las tres dosis en la medida de lo posible", enfatizó Iraola esta mañana en diálogo con Buen Día (Canal 4). Actualmente 42,86% de la población cuenta con dosis de refuerzo, 75,49% dos dos dosis y 78,11% una.

El experto se refirió a la observación que se está haciendo de que ómicron "no causa un porcentaje tan grande de infecciones graves", y que "podría entenderse como una variante que al momento de infectar a la población podría funcionar como una especie de vacuna natural".

"Hay que tener cautela con ese concepto porque las personas no vacunadas igualmente están en riesgo e igualmente pueden sufrir infecciones graves e incluso complicaciones que lleven a la muerte", subrayó.

En esa línea, Moreno remarcó en entrevista con En Perspectiva (Radiomundo): "¿Por qué arriesgarte a infectarte naturalmente si podés generar inmunidad de una forma controlada?". Puntualizó que se "corre un riesgo" en aquellas personas infectadas con ómicron que no tienen vacunas porque "no se sabe cómo puede ser la reacción del organismo contra el virus".



La viróloga consideró que plantear como una oportunidad la aparición de esta variante para alcanzar la inmunidad de rebaño y pasar a una etapa de endemia "puede ser un mensaje equivocado en un momento que nos tenemos que intentar cuidar".



"Probablemente nos vamos a contagiar de ómicron aún estando vacunados (pero) lo que nos aseguramos es que no vamos a desarrollar la enfermedad grave", dijo.



Destacó en ese sentido las vacunas, que consideró "herramientas que han sido probadas, evaluadas y que sabemos que son seguras". Indicó que "hoy en día" los efectos secundarios son "mínimos", al tiempo que se conoce "el efecto que va a tener la vacuna" sobre el cuerpo.



La científica también remarcó que con la tercera dosis se "recupera la eficiencia que perdemos cuando tenemos dos dosis con ómicron", por lo que consideró "importantísimo" dar este paso. Valoró el paso que dio el Ministerio de Salud Pública (MSP) en las últimas horas de reducir de seis a cuatro meses el plazo para vacunación con tercera dosis. "Consideramos que es una buena iniciativa" dada "la situación que estamos viviendo en la pandemia en el país", aseguró.



Llamó a continuar con las medidas no farmacológicas -estar en lugares ventilados, no aglomerarse, usar tapabocas en espacios cerrados-, y enfatizó: "Es simplemente empezar a cuidarnos de vuelta, sabemos qué tenemos que hacer. Es importante recordarlo entre todos".