Robaron un auto, pero fueron filmados y detenidos por la Policía

Los jóvenes de 18 y 19 años entraron al garaje y robaron el auto, pero no se percataron de que las cámaras de videovigilancia estaban registrando todo lo que sucedía.

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El Ministerio del Interior informó que dos jóvenes de 18 y 19 años fueron detenidos tras haber robado un auto del garaje de una casa en el Prado.

La Policía fue alertada gracias a las cámaras de videovigilancia y llegaron a tiempo antes de que los delincuentes lograran escapar.

El que conducía el auto dio marcha atrás intentando huir de la Policía pero no lo logró, ya que chocó con una casa de la cuadra. Ambos fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia. Ninguno tenía antecedentes penales.

Uno de los jóvenes dijo a la Policía que habían robado el auto para venderlo por partes en el barrio Borro.

La Justicia los procesó con prisión por un delio de hurto especialmente agravado en grado de tentativa.

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