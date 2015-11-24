Problemas con la basura

Sigue habiendo problemas con la recolección de residuos en la capital. La imagen —tomada ayer— revela además que en algunos contenedores, la situación es grave.

Fuentes de Adeom insistieron en que se trata de un problema de gestión. "Hoy no hubo paro", dijeron en respuesta a la acusación de la IMM en cuanto a que el problema se debe a medidas sindicales.

PARQUE RODÓ.

La última palmera.

La Intendencia de Montevideo declaró "de interés departamental" y "ejemplar protegido" a la palmera que se encuentra en el espacio libre delimitado por las calles Magallanes, La Cumparsita, Dr. Abadie Santos y Gaboto. Se trata de un ejemplar único de la especie Butyagrus nabonnandii. En las cercanías había un segundo ejemplar que se perdió, lo cual motivó la preocupación de los vecinos.

Montevideo.

Recolección