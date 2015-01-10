Preocupación por robos y arrebatos en la temporada

Madonado sufre una ola de robos y arrebatos contra comercios y turistas, en plena temporada estival, lo que genera preocupación a nivel de las autoridades policiales.

El jueves fue un día muy difícil en materia de asaltos a comerciantes. En las primeras horas de la madrugada del jueves, el empresario Rubén "Lupa" Quiroga fue asaltado por un solitario rapiñero que lo aguardaba en la puerta de su casa. Quiroga, uno de los principales dirigentes del Frente Amplio de Maldonado, es el propietario del restaurante "Medio y Medio" de Portezuelo.

Alrededor de las 04:30 del jueves, Quiroga cerró su negocio y marchó de regreso a su domicilio en los alrededores de Camino Lussich de Punta Ballena. Consigo llevaba la recaudación en efectivo del día de su comercio, equivalente a unos US$ 4.500.

El delincuente lo redujo apuntándolo con un arma de fuego. Además del dinero, el delincuente se llevó el reloj pulsera y el celular del empresario.

Las rapiñas continuaron en la tarde del jueves cuando dos sujetos ingresaron a una ferretería ubicada en la calle Simón del Pino en las cercanías del predio ferial de Camino de los Gauchos, al noreste de la capital fernandina. Mediante amenazas los delincuentes obtuvieron $ 1.500.

La comerciante, que fue víctima de otro asalto, resolvió cerrar el negocio, informó la emisora local FM Gente.

En las últimas horas de la noche del jueves una panadería ubicada en los alrededores de Camino a la Laguna y Avenida España fue asaltada por dos sujetos. Los asaltantes exigieron la entrega del dinero a los empleados del comercio.

Con $ 30.000 en su poder los delincuentes escaparon en un automóvil Chevrolet color gris conducido por un tercer asaltante. En ninguno de los tres casos se produjeron detenciones por parte de la policía.

Hurto.

En tanto, el mismo día la Justicia dispuso el procesamiento de un delincuente identificado como Hugo Martin Cardozo Dipaulo por la comisión de un delito de hurto.

El sujeto fue detenido por la Policía en la vía pública cuando debería estar cumpliendo el arresto domiciliario por otro delito impuesto por la Justicia.

Cuando ingresó al destacamento de Sauce de Portezuelo fue reconocido por una mujer que estaba radicando una denuncia por el robo de su monedero con $ 7.000, que la denunciante había dejado en el locker de un supermercado de la ruta 93. La Justicia ordenó la reclusión del sujeto en la cárcel de Las Rosas.

Robaba tarjetas de los clientes

La Justicia Penal dispuso el procesamiento sin prisión de la auxiliar de ventas de un supermercado de Maldonado, que robaba tarjetas de créditos de clientes, realizando compras de gran cantidad de dinero. El 2 de enero, por ejemplo, realizó un surtido por un valor total de $ 6.300, afirmó la Policía fernandina.

Los efectivos de Maldonado están tras los pasos del responsable del asalto. Foto: R.Figueredo.

El jueves tres comercios fueron asaltados en Maldonado