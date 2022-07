Yamandú Orsi lidera interna del Frente Amplio cuatro puntos sobre Carolina Cosse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El centenar de dirigentes del espacios PAIS 52 se reunió ayer en la Huella de Seregni para que su dirección nacional comience a definir futuros apoyos. Unos de sus líderes, el exdiputado y actual director de Turismo de la Intendencia de Canelones, fue el encargado de transparentar el rumbo que el pequeño sector pretende seguir.

“Nosotros encontramos en el discurso de Yamandú Orsi plena coincidencia”, comenzó diciendo ante sus compañeros. “Y esa plena coincidencia es la que hace que vayamos con él. ¿A dónde? Hacia donde la vida política nos lleve”, agregó.



El mensaje fue claro y el sector deja así sobre la mesa que al igual que lo hizo público hace ya tiempo el Movimiento de Participación Popular, hacia 2024 el espacio PAIS 52 -liderado por Yañes y el expresidente de Cerro Miguel Sejas- apoyará una eventual candidatura del actual intendente de Canelones.



De hecho, ayer por la tarde Orsi se acercó a la sede del Frente Amplio para saludar a los dirigentes. Lo mismo hizo el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, por la mañana. Ambos fueron invitados.

MIRA TAMBIÉN Denuncias cruzadas entre Lereté y dirigentes de intendencia canaria por insultos y golpes

Si bien aún restan unos dos años para que se realicen las elecciones internas en los diversos partidos políticos en el Frente Amplio es donde se vislumbran de forma más clara al menos dos candidaturas: la de Orsi y la de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse.



En función de las alianzas que logren tejerse en torno a esos dos nombres estarán también las definiciones de los demás. Por ejemplo, si el senador comunista Óscar Andrade vuelve a competir en la interna puede ser un escenario que afecte a Cosse ya que el Partido Comunista -principal fuerza en el Frente Amplio- fue el pilar fundamental en votos para que alcanzara intendencia. Aunque una alternativa más que probable es que no sea una opción en la oferta electoral y que los comunistas puedan pujar por la Intendencia de Canelones, donde Orsi ya no puede repetir.



Otro escenario es el del denominado espacio socialdemócrata donde el senador Mario Bergara, líder de Fuerza Renovadora, asoma como su principal figura. Allí recién se están dando los primeros intentos para que el espacio se consolide y hay voces encontradas entre quienes se inclinan por apoyar a Orsi, como muestran las señales que dio Asamblea Uruguay- y quienes se alinean tras la idea de que ese espacio debe colocar un candidato propio.

MIRA TAMBIÉN Acusaciones, gritos y tensión por el Club Parque del Plata

Entre la dirigencia frenteamplista circuló estas últimas semanas una encuesta realizada por la consultura Opción donde se plantea el escenario de Orsi, Cosse, Andrade y Bergara compitiendo en una eventual interna.



El relevamiento, al que tuvo acceso El País, consultó a 328 personas durante el mes de junio. En el escenario de que los encuestados deben elegir por una opción el favorito es el intendente de Canelones. Un 35% dijo que votaría por Orsi mientras que un 31% -cuatro puntos menos- lo haría por Cosse.



La disputa, en la que el canario aventaja a la capitalina, está centrada en ellos, de acuerdo a lo que muestra la encuesta. Tanto Andrade como Bergara se ubican en el entorno del 10%, más de 20 puntos porcentuales por detrás de Orsi y Cosse. Por otra parte, cerca del 10% prefirió no contestar.

Posibilidad

Si bien la encuesta no lo incluyó en filas frenteamplistas no descartan que otro de los dirigentes que pueda integrar la oferta electoral sea Pereira.



El expresidente del Pit-Cnt es la figura de peso que tiene el sector Vertiente Artiguista, donde, de acuerdo a fuentes de la agrupación, entienden que cuenta con un capital político que no debería ser desaprovechado.



Sin embargo, en la orgánica frentista hay quienes sostienen que como presidente de la coalición no sería una buena señal que impulse una candidatura cuando debe representar el sentir de todos los sectores del Frente Amplio.