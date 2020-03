Orsi: "Tenemos que poner un parate con los abrazos, los besos y las ruedas de mate"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato a la Intendencia de Canelones Yamandú Orsi emitió un comunicado para anunciar que decidió poner en "paréntesis" su campaña electoral, lo que implica la suspensión de las reuniones y las actividades masivas ya que, indicó, "es lo que corresponde" en el marco de las medidas preventivas para detener el avance del coronavirus.

Orsi indicó que se necesita de la solidaridad de todos y que esto conlleva realizar ciertos cambios en los hábitos. "Este virus nos pone a todos a prueba. Los uruguayos somos afectuosos y nos gusta abrazarnos y tomar mate entre amigos. Tenemos que poner un parate con los abrazos, los besos y las ruedas de mate", indicó.

El candidato remarcó además la importancia de quedarse en casa y evitar las salidas sociales lo máximo posible. "Es poco para todo lo que está en juego", consideró.



Por otra parte el exintendente expresó que el contagio masivo del virus es un problema tanto global como local y esto lleva a los "gobernantes de todos los credos políticos a dejar de lado sus dogmas y sus encuadres filosóficos y económicos".



"La economía del país, es bueno asumirlo desde ya, saldrá muy golpeada, por tanto el Estado deberá necesariamente hacer un desembolso de recursos que, por cierto, no estaba previsto", indicó y señaló: "Pero no es momento de entrar en debates sobre esto sino de ejecutar decisiones. No es tiempo de discusiones acerca del déficit o del superávit. Es momento de poner todos los recursos que sean necesarios. La salud de los orientales es lo primero. Y lo único".



En esta misma línea Orsi destacó el Sistema de Salud Integrado que es una "fortaleza" debido a los "años de experiencia y de inversión" que tiene. Al respecto también agradeció el esfuerzo del personal de la salud e hizo un llamado a tener especial cuidado con las personas consideradas población de riesgo como los adultos mayores, los inmunodeprimidos y los que viven en situación de pobreza extrema, detalló.



"Sería buena cosa buscar la forma de ayudar a los más vulnerables. Por ejemplo ayudando a los más viejos con los mandados para que no se expongan. Debemos entenderlo y asumirlo. Esta pandemia nos envía un mensaje claro: la única manera de superar este problema es unidos", opinó



Orsi indicó que Uruguay está en una situación "muy compleja y difícil" y por esto hizo un llamado a "resolverla juntos, sin pánico y con una gran entereza y serenidad". "Es cierto lo que dijo el presidente: hace falta solidaridad y tranquilidad. Pero también se requiere de comprensión y de mucho amor hacia nuestros seres queridos", reafirmó.