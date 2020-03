MSP evalúa dos casos sospechosos de coronavirus e insiste en no compartir el mate

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Salud Pública (MSP) descartó un total de 70 casos de coronavirus en Uruguay y estudia dos más por estas horas. De esas 70 evaluaciones que se realizaron, 64 no llegaron ni si quiera a ser considerados como casos sospechosos. Los restantes seis sí sospechosos ya fueron también descartados tras pasar los exámenes correspondientes.

El MSP realizó un plan de acción para que los médicos implementen en el caso de que un paciente presente síntomas similares a los del coronavirus covid-19, cepa del virus que todavía no llegó a Uruguay si bien el gobierno considera que su llegada es "inminente".



Miguel Asqueta, director de Salud, explicó este miércoles que el caso sospechoso "es aquella persona con infección respiratoria alta".

"La infección respiratoria alta son aquellos estornudos, resfríos, moquillos por la nariz, dolor de garganta, ganglios inflamados, algo de fiebre. La infección respiratoria alta queda limitada al aparato respiratorio superior. La infección respiratoria baja es lo mismo más síntomas broncopulmonares. En esos dos casos, si hubo noción de viajes a zonas con circulación sostenida de virus como China, Irán o el norte de Italia o si tuvo contacto con alguien que estuvo en esas zonas y está diagnosticado que tuvo coronavirus en esos países, son casos sospechosos. Ahí conviene consultar inmediatamente y el caso sospechoso pasa a estudiarse en el laboratorio", señaló.

Asimismo añadió: "Al caso sospechoso lo que se hace es determinar cómo se va a hacer el hisopado y al que no se necesita el hisopado que fueron los más de 60 restantes, se le explicó por qué no es caso sospechoso".

Asqueta también indicó que "los casos que se han estudiado como sospechosos, que son seis, más los dos que tenemos a estudio, son todos del norte de Italia: o porque estuvieron o porque tuvieron contacto con personas del norte de Italia".

El director de Salud puso el ejemplo de que si una persona llega de Milán y a los seis días alguien con el que tuvo contacto en Milán le informa que tiene coronavirus, esa persona "ya lleva seis días de contacto".

"Los ocho días siguientes debería autovigilarse a ver si aparecen síntomas. Sería prudente que en esos días siguientes no comparta cubiertos, vasos, mate ni esté cara a cara en una aglomeración de personas hasta que se cumplan los 14 días a ver si se manifiesta algún síntoma", agregó.

"El consejo de no compartir el mate debe ser genérico y para siempre, porque el mate eventualmente puede transmitir infecciones respiratorias y demás. Sé que el tema de costumbres y usos culturales a veces se contradice y nosotros mismos no somos buen ejemplo. En este caso habría que pedirle a la gente que así como no comparte tenedor, cuchara, vasos que no comparta la toalla si está en un caso sospechoso o al límite de los sospechoso. También le decimos que si se suena la nariz, tenga papel para descartarlo y ponerse alcohol en gel en las manos. No recomendamos el uso de pañuelo de tela", sostuvo.

"Quien venga de un país con circulación sostenida del virus, no va a ingresar por la frontera de Brasil ni por las lanchas que vienen de Buenos Aires por Colonia o Carmelo ni por los puentes. Argentina ni Brasil tienen circulación sostenida de virus. Va a ingresar por el Aeropuerto de Carrasco. Prácticamente no hay otra posibilidad. Al menos hoy", finalizó Asqueta.