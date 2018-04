Vázquez y Temer reunidos en Lima

Mire, no es la primera vez que el senador (Luis Lacalle Pou) dice que me mandó una carta y los medios se enteran antes de que yo la reciba, para mí no es ninguna sorpresa", dijo el presidente Tabaré Vázquez a "La República" cuando se le preguntó antes de partir a Lima por la misiva del legislador en la que le solicitaba que procurara una reunión bilateral con el presidente de Brasil, Michel Temer. Lo cierto es que los mandatarios terminaron reuniéndose al cabo de la cumbre de 34 países que ayer acordó una firme declaración de combate a la corrupción en el continente.

Vázquez también mantuvo otros dos encuentros bilaterales con los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, y de México, Enrique Peña Nieto.

Si bien en la nota que el legislador nacionalista había remitido al presidente se planteaba la necesidad de un acercamiento por cuestiones comerciales, el encuentro se centró en problemas bien concretos. Los presidentes hablaron de los graves problemas de seguridad que se están suscitando en la frontera del Chuy, que han derivado en unos 23 homicidios en poco más de un año.

Según fuentes consultadas por El País ambos mandatarios acordaron la adopción de medidas para contrarrestar esta ola de violencia que se cree principalmente vinculada a las actividades del narcotráfico.

Las autoridades de ambos países ya habían reforzado medidas de vigilancia en ambas ciudades fronterizas.

El presidente uruguayo también mantuvo un encuentro protocolar con el mandatario argentino, Mauricio Macri. Fuentes de Cancillería señalaron que ambos jefes de Estado hablaron, principalmente, de las inminentes negociaciones referentes al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Vázquez también sostuvo un encuentro con el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto. Con él manejó la posibilidad de levantar trabas para el comercio de lácteos.

Corrupción.

Los 34 países que asistieron a la VIII Cumbre de las Américas acordaron la firma de una declaración. El documento responde al tema de "Gobernabilidad democrática frente a la corrupción" que Perú, en calidad de país anfitrión de la mayor reunión diplomática y política del continente, eligió para este encuentro, tema que cobró mayor relevancia tras la profunda crisis institucional que golpeó al país andino en vísperas de la cumbre a causa de este flagelo.

El presidente peruano Martín Vizcarra, que asumió el cargo el pasado 23 de marzo tras la renuncia de su predecesor Pedro Pablo Kuczynski a causa de los escándalos que lo vinculaban a malas prácticas, invocó a sus colegas a formar una "alianza regional contra la corrupción", que ofrezca "soluciones concretas para luchar" contra ese flagelo y "avanzar hacia una democracia de calidad que garantice el desarrollo de los ciudadanos". En ese sentido, el documento recoge 57 puntos que exigen a los países incrementar la cooperación jurídica orientada a combatir el soborno internacional, el crimen organizado y el lavado de activos, así como la recuperación de activos vinculados al delito.

También insta a considerar "la prestación de asistencia, de la manera más amplia posible, cuando sea procedente y esté de acuerdo con los respectivos ordenamientos jurídicos internos" en los casos de corrupción transnacionales.

La más amplia cooperación entre "las autoridades judiciales, policías, fiscalías, unidades de inteligencia financiera y autoridades administrativas", en las investigaciones por corrupción fue otra de las promesas hechas por los mandatarios.

Para maduro fue un fracaso El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo ayer que la Cumbre de las Américas es un "total fracaso" y señaló que no le "vale ninguna cumbre" sino el pueblo de su país. "Yo estaba viendo por ahí algunos reportes de cómo fracasó la Cumbre de las Américas, fracasó. Todo el que se mete con Venezuela se seca", dijo Maduro en transmisión obligatoria de radio y televisión.

MÁS ALLÁ DE LA VIII CUMBRE Topolansky muy dura con Trump

La vicepresidenta uruguaya, Lucía Topolansky, cuestionó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su intención de realizar el muro en la frontera con México, en declaraciones previas al ataque a Siria y formuladas desde Mon- tevideo. En diálogo con TN.com.ar, la senadora fue contundente: "Estoy tentada de averiguar el cumpleaños de Trump y regalarle un balde, una cuchara, un pico y una pala para que se ponga a construir ese muro a ver si hace algo. Está tan envenenado con eso. Para peor quiere que se lo paguen otros. Es tremendo lo que pasa". Topolansky evaluó: "Es la peor época de la actitud imperialista de Estados Unidos, de la política del garrote". La dirigente del Frente Amplio cuestionó a la Casa Blanca y sumó críticas al magnate: "Él no es el rey del mundo, eso ya pasó, pudo haber sido a la salida de la Segunda Guerra, hoy ya no. El eje del mundo está en Asia. Trump representa el hipernacionalismo y eso tiene como consecuencia la división", dijo. La vicepresidenta uruguaya se mostró, asimismo, asombrada por la actitud del presidente de Estados Unidos de querer abarcar todo el continente.