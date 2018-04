El TLC con Chile saldrá con votos de oposición

El tema puso en aprietos al gobierno de Tabaré Vázquez. ¿Cómo se puede explicar que un acuerdo firmado por un gobierno de izquierda con otro gobierno de izquierda no sea apoyado por la bancada del Frente Amplio? El presidente uruguayo no encontraba explicación, y hasta pedía, casi que por favor a sus legisladores que le aprobaran el tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile.

La discusión encontrará una salida el sábado 5 del próximo mes cuando el Plenario del Frente Amplio encomendará a sus legisladores aprobar el acuerdo que ya fue avalado por los diputados chilenos. Sin embargo, para eso necesitará de los votos de la oposición.

Ayer el Partido Socialista decidió mandatar a votar afirmativamente a sus legisladores para que avalen el TLC con Chile. Esta decisión fue adoptada en el Comité Ejecutivo Nacional por 12 votos a 10.

Nuevamente se marcaron las diferencias internas a esta altura habituales ya que el ala socialista más "ortodoxa" no estuvo dispuesta a apoyar el TLC. Esta corriente es la minoría actual dentro del partido Socialista, pero sus miembros son mayoría dentro de la Cámara de Diputados.

Hasta ahora el proyecto para avalar el TLC con Chile no se ha puesto a consideración del Parlamento porque el gobierno quería que llegase con el apoyo de la bancada frenteamplista.

Con la definición del Partido Socialista, el sábado 5 el Plenario del partido de gobierno mandatará a sus legisladores que voten el TLC con el país trasandino.

¿Qué se busca con esta negociación? No entrar en desacatos que terminen en un desfile de dirigentes por el Comité de Conducta Política del Frente Amplio. Por eso el mandato será "no imperativo", de forma de "no acogotar" a aquellos legisladores que estén en contra del acuerdo comercial. Esto porque el partido de gobierno sabe que cuenta con el apoyo para este acuerdo del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente. Por eso los legisladores frenteamplista que no estén de acuerdo con el TLC no estarán "apretados" a votar sí o sí el acuerdo.

"Por eso se está trabajan- do en un acuerdo no imperativo", comentó un dirigente del Frente Amplio a El País ayer de noche.

Mayoría en el FA.

La decisión del Partido Socialista se suma a la ya adoptada por el Frente Líber Seregni y la Vertiente Artiguista. El Movimiento de Participación Popular (MPP) también se inclinará por acompañar el TLC. El grupo del diputado Darío Pérez (Liga Federal) ya decidió no apoyar esta moción y el sector de la senadora Constanza Moreira (Casa Grande) tampoco está a favor de avalar el acuerdo comercial.

"Con Chile ya tenemos varios tratados previos que tuvieron la ratificación parlamentaria, o sea que ya son leyes. Este (tratado) que estamos considerando ahora no está agregando tanta cosa pero sí lo está haciendo en el sector de los servicios", dijo ayer la secretaria general del partido Socialista, la senadora Mónica Xavier.

Uno de los legisladores que más se ha opuesto a este acuerdo comercial fue el diputado "ortodoxo" Roberto Chiaz-zaro. El legislador aún no decidió qué postura va a tomar en cuanto a si asistirá o no al Plenario donde está mandatado a votar a favor del TLC, pero sí adelantó a El País que es un "hombre de partido" y por eso no se opondrá al acuerdo. Posiblemente no concurra al plenario.

Además de apoyar el documento sobre política internacional del Frente Amplio, y dar sus votos para el tratado con Chile, los socialistas emitieron un comunicado ayer en el cual apoyan el posicionamiento que ha planteado el gobierno frenteamplista de "fortalecer" y permanecer dentro de la Unasur, a pesar del retiro de varios países de esta organización. El gobierno ha ratificado que seguirá en ese bloque.

La senadora del Partido Nacional Verónica Alonso envió una carta al canciller, Rodolfo Nin Novoa, solicitándole que Uruguay siga los pasos de Brasil, Paraguay, Colombia, Chile, Perú y Argentina y salga del bloque. La oposición uruguaya entiende que la Unasur ha sido un mero instrumento del chavismo venezolano y, antes, del kirchnerismo argentino.