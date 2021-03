Senadores oficialistas y de oposición afín a discutir derecho de autor en apps y redes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Senadores del oficialismo y la oposición plantearon la intención de discutir los derechos de autor en relación a las aplicaciones y redes sociales, luego de la disputa que se generó en Australia con Facebook y Google a quienes finalmente se los obligó a pagar a las empresas por contenidos.

En la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología realizada el pasado 4 de marzo, el senador nacionalista Sebastián Da Silva dio el puntapié y planteó que se analicen "los derechos de las aplicaciones, de los portales o de las redes sociales sobre el derecho de autor de los periodistas a la hora de pedir publicidad".



Da Silva hizo referencia en este sentido a la legislación recientemente aprobada en Australia tras un duro enfrentamiento entre el gobierno y los gigantes tecnológicos de Google y Facebook. La misma es considerada pionera y referencia para otros países que pretendan impulsar medidas similares. El gobierno de Australia declaró que la ley garantizará que los medios de comunicación “reciban una remuneración justa por el contenido que generan, contribuyendo así a mantener el periodismo de interés público en Australia”.



"En Australia se dio un debate muy importante. A modo de resumen, estamos hablando de la forma que tiene Facebook de pedir un patrocinador y no pagar al autor de la nota, de la entrevista o del autor. Ese debate tiene una importancia fundamental, pues las redes sociales más globales hacen usufructo sin retribuir al que genera el contenido", dijo Da Silva, según consta en la versión taquigráfica.



En ese sentido Da Silva planteó que "con tiempo, nosotros, que somos el Senado de la República, podemos ponerlo arriba de la mesa, como país moderno" y detalló cuestionamientos a resolver: "¿Hasta dónde va el derecho de la red social? ¿Hasta dónde va el derecho de autor? ¿Hasta dónde la red social lucra con algo y no le da nada al autor de esos derechos? Es un tema para ir viendo. En definitiva, es un debate que en este país –donde hoy los medios de prensa están muy complicados– no estaría mal poner arriba de la mesa, para anticiparnos", dijo.

La senadora del Frente Amplio Liliam Kechichian a su turno, se mostró de acuerdo en tratar el tema. "El litigio entre Facebook y Australia tuvo un tiroteo y, finalmente, me parece que acordaron. Es un mundo nuevo; si los países no nos adaptamos... También debemos proteger a nuestra gente".



Kechichian dijo que se debe "realizar ese debate impresionante: cómo protegemos a nuestros trabajadores. A su vez, no podemos bajar las plataformas y quedar como Albania, aislados del mundo entero, o como Corea del Norte. Es un temón que no sé si no va a superar a esta comisión, y si no tendríamos que trabajar con alguna otra", dijo en la comisión según consta en la versión taquigráfica.



La senadora hizo referencia a su experiencia pasada como ministra de Turismo, sector donde, dijo, "las plataformas compiten deslealmente –se puede decir– con las instituciones instaladas que pagan, como las inmobiliarias, las agencias, los hoteles. Ni que hablar de Uber. Es decir, hoy tenemos un conjunto de actividades que tributan de una manera especial y que están en paraísos, a veces. Airbnb está en Irlanda; no se puede negociar con esa compañía como si estuviera instalada en el Uruguay. Es un tema impresionante en el mundo entero".



"Yo negocié con Airbnb durante cuatro años y logramos un acuerdo para que pagara el 3 % el que compraba, que el anfitrión pagara el 2 %, pero el anfitrión debía estar al día con los tributos municipales –no podía alquilar si no tenía paga la contribución inmobiliaria–, y no cumplieron. Es muy difícil, después, controlarlos", agregó. Y remató: "Hay que saber que estamos ante empresas muy poderosas contra las que hay que poner mucho pienso para la soberanía del Uruguay; si no, nos comen. Son absolutamente etéreas".

La senadora Silvia Nane cerró la comisión planteando la idea de tratar estos temas en sesiones conjuntas con la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios.